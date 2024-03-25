Yargıtay Birinci Başkanlığı ilk tur oylama sonuçları belli oldu! Birinci turda en çok oyu alan isim Mehmet Akarca oldu

Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca'nın 24 Mart 2024 tarihinde görev süresinin dolması sebebiyle Anayasa'nın 154. ile 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 30. ve 31. Maddeleri uyarınca Yargıtay Birinci Başkanlığı için bugün saat 08.00'de oy verme işlemi başladı. İlk tur oylama sonuçları 10.30'da tamamlanırken, oy sayma işlemi az önce tamamlandı.

İLK TUR SONUÇLAR BELLİ OLDU

Yargıtay Birinci Başkanlığı için seçimlerde Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay 1. Başkan Vekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal aday olurken, seçimin birinci tur oylama sonuçları da belli oldu. Buna göre; Akarca 88, Albayrak 50, Kerkez 71, Şentürk 70, Tuncal 47 oy aldı.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK

Yargıtay Büyük Genel Kurulu; Birinci Başkanı, Birinci Başkan Vekilleri ile Daire Başkanlarını kendi üyeleri arasından, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilecek.

İlk üç oylamada sonuç alınamazsa seçim, üçüncü oylamada en çok oy alan iki aday arasında yapılacak. Dördüncü oylamaya katılacak olan adayların aldığı oya eşit sayıda oy alanlarda seçime katılacak. Dördüncü ve beşinci oylamalarda da salt çoğunluk sağlanamazsa seçim yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla tekrarlanacak.