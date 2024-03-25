Yargıtay Birinci Başkanlığı seçimlerinde ikinci turda da sonuç çıkmadı İkinci turda Akarca birinciliği Kerkez’e kaptırdı

Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca'nın 24 Mart 2024 tarihinde görev süresinin dolması sebebiyle Anayasa'nın 154. ile 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 30. ve 31. Maddeleri uyarınca Yargıtay Birinci Başkanlığı için bugün saat 08.00'de oy verme işlemi başladı. İlk tur oylama sonuçlarına göre; Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca 88, Yargıtay 1. Başkan Vekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak 50, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 71, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 70, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal 47 oy almıştı.

İKİNCİ TURDA ÖMER KERKEZ ÖNE GEÇTİ

İkinci tur oy sonuçlarına göre; Yargıtay Birinci Başkanı Akarca 82, Yargıtay 1. Başkan Vekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak 46, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 94, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 74, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal 36 oy aldı.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK

Yargıtay Büyük Genel Kurulu; Birinci Başkanı, Birinci Başkan Vekilleri ile Daire Başkanlarını kendi üyeleri arasından, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilecek.

İlk üç oylamada sonuç alınamazsa seçim, üçüncü oylamada en çok oy alan iki aday arasında yapılacak. Dördüncü oylamaya katılacak olan adayların aldığı oya eşit sayıda oy alanlarda seçime katılacak. Dördüncü ve beşinci oylamalarda da salt çoğunluk sağlanamazsa seçim yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla tekrarlanacak.