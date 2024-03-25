“Yarım kalan Cemevlerini hızlıca tamamlayacağız”

Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Çiğli'de çeşitli temaslarda bulundu. İnşaatı yarım kalan Harmandalı Cemevi'ni ziyaret eden Dağ'a, Cumhur İttifakı Çiğli Belediye Başkan Adayı Murat Gökçekaya da eşlik etti. İnşaat alanını dolaşan Dağ, Cemevi yetkililerinden bilgi aldı, inşaatın 5 yıldır tamamlanmadığını öğrendi.

YASAL DÜZENLEMELER

Her bir farklılığın kendileri için bir değer olduğunu belirten Hamza Dağ, "Bu değerlerimiz için ne yapılması gerekiyorsa yapmaya çalıştık. 16 Kasım 2022 tarihli 7421 sayılı kanunla Cemevlerinin elektrik ve su faturasının Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ödenmesi için gerekli düzenleme yapıldı. Bu yasal düzenlemenin İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bizi ilgilendiren kısmına bakacak olursak, belediyelerin cemevlerine yapacakları yardımların önü açıldı ve yasal alt yapısı oluşturuldu." şeklinde konuştu.

"YARIM KALAN CEMEVLERİNİ HIZLICA TAMAMLAYACAĞIZ"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bugüne kadar 7 tane cemevi yaptığını belirten Hamza Dağ, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Biz, buradaki gibi yarım kalan cemevlerini, inşallah 1 Nisan sabahı yetki bize verildiğinde hızlıca tamamlanmasını sağlayacağız. Sizlerin teveccühü ile seçildiğimiz zaman "aşk ile koşan yorulmaz" şiarıyla gecesiyle gündüzüyle çalışarak geçireceğimiz 5 yıllık bir süreç başlayacak.

5 yılda 25 yıllık iş üretmek zorundayız. Dolayısıyla İzmir'in tamamında çok güzel bir hizmet sürecini 1 Nisan itibariyle başlatacağız. Hep birlikte çok ciddi bir çalışma ile 7/24 gece gündüz çalışarak İzmir'i, dünyada elle gösterilen bir şehir haline getireceğiz." İfadelerini kullandı.