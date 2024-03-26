Haberler Gündem Haberleri Adana’da düzenlenecek TEKNOFEST’e rekor başvuru
Giriş Tarihi: 26.3.2024 11:14 Son Güncelleme: 26.3.2024 11:38

Adana’da düzenlenecek TEKNOFEST’e rekor başvuru

Bu yıl Adana'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2024'ün teknoloji yarışmalarına, 1 milyon 630 bin yarışmacı ve 788 bin 161 takım başvurdu. Geçtiğimiz yıl TEKNOFEST’e 1 milyon yarışmacı ve 337 bin 744 takım yarışmıştı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Adana’da düzenlenecek TEKNOFEST’e rekor başvuru

TEKNOFEST'e 2018'de 20 bin yarışmacı ve 4 bin 333 takım, 2019'da 50 bin yarışmacı ve 17 bin 373 takım, 2020'de 100 bin yarışmacı ve 20 bin 197 takım, 2021'de 200 bin yarışmacı ve 44 bin 912 takım, 2022'de ise 600 bin yarışmacı ve 154 bin 34 takım katılmıştı.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, X'teki paylaşımında, "Yine, yeni, yeniden rekor kırdık. 1 milyon 630 bin yarışmacı başvurusu, 788 bin 161 takım başvurusu.

Ülkemizin tam bağımsız ve müreffeh yarınları için Milli Teknoloji Hamlesi'nin dev dip dalgası TEKNOFEST 2024 kendi rekorlarını kırmaya geliyor" ifadesini kullandı.

Bu yıl Adana'da gerçekleşecek TEKNOFEST'te 46 ana kategori ve 117 alt kategoride teknoloji yarışmalarına ev sahip sahipliği yapacak.

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Adana’da düzenlenecek TEKNOFEST’e rekor başvuru
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