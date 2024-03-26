Alanya’da CHP adayı Özçelik, İmamoğlu ve Yavaş’tan medet ummaya başladı

Alanya'da CHP Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik'e videolu mesaj gönderen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ta videolu mesaj gönderdi. Videolu mesajın ardından bazı vatandaşlarda 'Özçelik seçimi kazanamayacağını anladığı için, İmamoğlu ve Yavaş'ın gücünü kullanarak ilçede vatandaşları etkilemeye çalışıyor' yorumunda bulundu.



Bazı vatandaşlar yaptıkları yorumlarda, "Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in önde olduğunu görünce çareyi Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarına görüntülü video mesajı göndertmekte buldu. Daha önce Ekrem İmamoğlu'na görüntülü mesaj gönderten Özçelik ve parti teşkilatı bugün de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a video çektirterek Özçelik'e destek mesajı göndertti.



Özçelik seçimi kazanamayacağını anladığı için, İmamoğlu ve Yavaş'ın gücünü kullanarak ilçede vatandaşları etkilemeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.