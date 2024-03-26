CHP’li Karalar’a tepkiler bitmiyor

CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Zeydan Karalar'ın "Taş medresede yetişenler bizim kardeşimiz olmaz" şeklindeki skandal sözlerine tepkiler bitmiyor. Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'ta Karalar'ın sözlerine tepki gösterdi. Turgut Altınok, Karalar'ın sözleri üzerine Mansur Yavaş'ı hedef alarak "Ülkücüleri hor görenlerle aynı çatı altında siyaset yapıp makam mansıp bulmak ya da koltuk uğruna buna sağır olmak biz gerçek Taş Medreselilerin tıynetine uymaz" sözleriyle göndermede bulundu. Bu arada Zeydan Karalar'ın sözlerini yerel medyada manşetlere taşınarak eleştiri yağmuruna tutuldu. Gazeteler de "Zeydan Karalar saçmaladı", "Reesen hakkında işlem yapılmalı", "Zeydan Karalar'dan büyük gaf" başlıkları atıldı.

Zeydan Karalar, seçim çalışmaları kapsamında Adana'nın Karataş ilçesinde yaptığı konuşmada açık açık bölücü bir söylemde bulundu. Cumhur İttifakı Karataş Belediye Başkanı ve adayı Necip Topuz'u kast eden Karalar "Taş medresede yetişenler bizim kardeşimiz olmaz" dedi. Karalar skandal sözlerinin hemen ardından ise "Yayını kesin bunu yayınlamayın" ifadelerini kullandı. Karalar'ın bu sözleri kamuoyunda büyük tepki geçti. Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok da söz konusu skandala sosyal medya hesabından tepki gösterdi, Mansur Yavaş'a göndermede bulundu. Cezaevinde arkadaşlarıyla birlikte çekilen fotoğrafını yayınlayan Altınok, şunları söyledi:

"Taş Medreseli Kardeşlerim; Sizlerle Kenan Evren zindanlarında aynı ekmeği bölüştük, aynı tastan su içtik. Karanlık gecelerde birbirimize tutunduk, birbirimize sahip çıktık, birbirimizi ayakta tuttuk. Elbette bizim aramızdaki bağ bir kardeşlik bağıdır. Bu bağ pamuk ipliğine bağlı değildir. Bu bağı ne bir makam ne de bir siyasi süreç bozabilir. Siyaseten bazen ayrı düşebiliriz fakat ruhumuz birdir, mayamız birdir, özümüz birdir. Bunu da sadece biz anlarız. Asil ve tarihi seciyesini kaybetmemiş gerçek Taş Medreseliler, başkalarının kardeşliği bir şefaat gibi sunmasına asla tahammül edemez. Siyasi menfaatini bahane ederek buna karşı susmaz. Üç maymunu oynamaz, ince ip üstünde oynayan sirk canbazı gibi kıvırmaz. Ülkücüleri hor görenlerle aynı çatı altında siyaset yapıp makam mansıp bulmak ya da koltuk uğruna buna sağır olmak biz gerçek Taş Medreselilerin tıynetine uymaz. Sırf koltuğunu korumak için Taş Medreselilere, yani biz ülkücülere, Türk milliyetçilerine edilen hakaretlere susanları ve böyle durumlarda gizlenip ölü taklidi yapanları bir kenara yazın. Yazın ve hesabını ilk fırsatta sorun."

ZEYDAN KARALAR SAÇMALADI

Bu arada Zeydan Karalar'ın sözlerine yerel medyadan da tepki geldi. Adana'da yayınlanan gazeteler Karalar'ın sözlerini manşetlerine taşıdı. Gazeteler Zeydan Karalar saçmaladı", "Reesen hakkında işlem yapılmalı", "Zeydan Karalar'dan büyük gaf" başlıkları atıldı.

TAŞ MEDRESE NEDİR?

Taş Medreseliler, 12 Eylül'de MHP ve ülkücü kuruluşlar davasında yargılanan ve ceza alanlar için kullanılan tabirdir. 12 Eylül 1980 öncesinde er meydanında dövüşen iki ülkücüden biri şehitse, diğeri Taş Medreseli olmuştur. Şimdi ise taş Medreseli olarak ifade edilenler, Milliyetçi-ülkücü hareketin hak ettiği yeri alması, gayeleri. Çocukluk, gençlik yıllarından bu yana hayal ettikleri "Türk Asrı"nı doya doya yaşamayı arzuluyorlar. Çocuklarına, torunlarına "Milliyetçi Türkiye" ideallerini miras bırakmak istiyorlar.