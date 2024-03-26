Hamza Dağ gençlerle buluştu: Mecliste cevap veremez noktaya getirdim o yüzden bana ’sevgisi’ var!

Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığı, Balçova Kaya Termal Otel'de iftar programı düzenledi. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı, İl Başkanı Soner Erkan Yıldız koordinasyonunda gerçekleştirilen yemekte Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, MHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili ve Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, MYK Üyeleri Hasan Kalyoncu, Metin Keskin, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, ilçe belediye başkan adayları ve çok sayıda partili yer aldı.

HAMZA DAĞ GENÇLERİN SORULARINI YANITLADI

İftar programının ardından yapılan Gençlik Buluşması'nda Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, gençlerin sorularını yanıtladı. Gençler için hayata geçirmeyi hedeflediği projeleri anlatan Dağ'a, üniversite öğrencilerinden Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ailelerinin yanına gitmek için bilet talebi geldi.

"MAZBATAYI ALIRSAK SÖZÜMÜZ OLSUN"

Öğrencilerden gelen talebe olumlu yanıt veren Dağ, "Normalde bizim projelerimizde yoktu. O tarih itibariyle göreve başlayacak mıyız bilmiyorum, Mazbatayı ne zaman alırız, itirazlar falan... Alırsak mazbatayı, buradan sözümüz olsun. Ramazan Bayramına yetiştiremezsek Kurban Bayramı için buradan sözümüz olsun" diye konuştu.

"ÖZGÜR BEY'İN MİLLETVEKİLLİĞİ DÖNEMİNDE DE BANA SEVGİSİ VARDI"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İzmir programlarında kendisine yönelik eleştirileri hatırlatılan Dağ şu açıklamalarda bulundu: "10 defa Hamza Dağ dedi, 6 miting yapıp her defasında Hamza Dağ dedi. Özgür Bey'in milletvekilliği döneminde de bana bir sevgisi vardır. Sevgisi tabi tırnak içinde sevgidir. Orada da verdiğimiz cevaplarla kendisinin cevap veremez noktaya geldiği durumlarımız vardır. Şimdi hasbelkader Genel Başkan oldu. CHP'nin en kısa süreli Genel Başkanı olacağı korkusu var. O korku da İzmir seçimleri üzerinden yoğunlaşıyor. Seçim yaklaştıkça bize olsan sevgisi, muhabbeti ve endişesi artacak. Panik halinde saldırmaya devam edecek. Ama biz İzmirlilere bir söz verdik. Göğsümüzde Türk Bayrağı var ve biz 4,5 milyon hemşehrimize hizmet edeceğiz, sadece hizmeti konuşacağız dedik. Çünkü İzmir'in buna ihtiyacı var."

"60 GÜN GEÇTİ PROJE KONUŞMUYORLAR"

"Ben bunu bir aday olarak söylemiyorum. İzmir'de yaşıyorum, 4 evladım var ve onlar da İzmir'de yaşayacaklar. Gelin siz de projeleri konuşun. Bırakın mevzuları başka başka yerlere çekmeyi. Ben bunlara zaten her yerde cevap verdim. Biz Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığına talibiz dedim. Bu şehrin kronik sorunlarını başka gündemlerle ötelemeye çalışmayın, gelin projeler yarışsın. 60 güç geçti proje, hizmet konuşmuyorlar. Palyatif çözümlerle 5 yıl daha sorunları öteleme şansımız yok."

SLOGAN NEDEN "BİZ İZMİR'İZ BAŞARABİLİRİZ"

"25 yıldır yapılmayanları 5 yılda bitiremeyeceğimi ben de biliyorum ama ben boş durmayacağım. Bu sorunların çözümü noktasında adımları atacağım ve gelişmeleri herkes görecek. Biz İzmir'iz başarabiliriz derken de; seçimi kazanma olarak belirlemedik bu sloganı. Seçim kazanılır kaybedilir. Ben İzmir'iz başarabiliriz derken, İzmir'in potansiyelini harekete geçirip, çok güçlü bir İzmir markası ortaya çıkarabilir. Biz İzmir'iz başarabiliriz demek bu, biz bugüne kadar seçim kazanamadık, bugün kazanabiliriz anlamında değil."

"BÜYÜKŞEHİR'İN İSTEKLERİNİ HAYATA GEÇİRDİK"

İzmir Ege bölgesinde lokomotiftir. Gençler hayatını kurmak için gelir İzmir'e. Gelenler ise şu anda arka sokaklarda yaşıyor, hizmet olsun istiyor. Artık insanlar Uşak'a, başka şehirlere gidiyor. İzmir'in fiziki yapısı itibariyle çok fazla göçü kaldıramayacağını biliyorum. Ekonomimizi büyütürüz kaldırır ama fiziki olarak bir tarafımız körfez, bir tarafımız yeşil. Oraya dokundurmayız zaten. O yüzde 50 bin konut derken 5 yıl İzmir'de ikamet etme şartı koştuk. Gelin yapacağımız işleri, icraatı konuşalım. Benim önceki siyasi hayatımı da İzmirliler biliyor. İzBB'nin bizden, hükümetten istediği ne varsa makul çerçevelerde yerine getirdik. Buca Metrosu yatırım programına alınmasını istedi, incelik gösterdi Tunç Soyer teşekkür etti, Narlıdere Metrosu, Çiğli tramvayı, 4. faz borçlanmasını çözdük. Özkanlar Pazaryeri diye bir cenaze vardı. Biz de otobanın altını verdik, otobanın altı pazaryeri olarak verilmezdi, bunu biz başlattık. Konak Belediye Hizmet Binası finansmanı, Buca cezaevinin kaldırılması var... Biz İzmir'de proje üzerine seçim süreci geçirilsin ve İzmir kazansın istiyoruz. Bu şehrin gerçekten hizmete ihtiyacı var. "

'SİZE OY VERECEĞİM' DİYORLAR

"Sahada ilk kez size oy vereceğiz diyen birçok CHP'liyi, DEM Partiliyi, İYİ partiliyi görüyorum. Ben çok çalışacağım. Göreceksiniz bu heyecan hepimizde olduğu sürece bunu birlikte başaracağız."

"SİYASETİ DE ONLARDAN İYİ BİLİRİM"

"Siyaseti de onlardan daha iyi bilirim. Bazen de tabi ki uygun şekilde cevap vermek gerekir. Paniği ve sevgisi artacak derken de alanı da boş bırakmadık." İfadelerini kullandı.