DEM’li isimden itiraf: Kararlar Kandil’den

DEMParti PM üyesi Ahmet Saymadi parti seçim toplantısında DEM'in CHP ile kurduğu ittifaka dair açıklamalarda bulundu. Yerel seçim hazırlıklarında 'ittifak' çalışmaları ile ilgili konuşan Saymadi, 'Mersin'de çeşitli ittifaklarımız var hem büyükşehirde hem ilçelerde. İstanbul'da da 22 tane ilçede seçimlere CHP'nin listelerinden giriyoruz. Oralarda belediyelerin kazanıldığı durumlarda başkan yardımcısı arkadaşlarımız olacak. Kararları sahada görmediğimiz arkadaşlarımız veriyor.' dedi. Saymadi şu ifadelere yer verdi:Diğer arkadaşlar Kars'ta aday çıkarmadı biz de Manisa'da aday çıkarmadık. Onlar Iğdır'da aday çıkarmadı biz başka bir yerde çıkarmadık.Aday çıkarmayalım, aday çıkaralım, iş birliği kararına bu partinin gördüğünüz sahada çalışanları dışında görmediğimiz arkadaşlarımız da karar veriyor.Bu kararlar halkla bütünleşmiş, halkın içinde olan demokratik siyasete katılamayan, cezaevinde siyasi yasaklı olan başka yerlerdeki arkadaşlara sorularak edilerek karar veriliyor.