Deniz Doğan, Gaziemir için projelerini açıkladı

Cumhur İttifakı Gaziemir Belediye Başkan adayı Deniz Doğan, seçim çalışmaları kapsamında Binbaşı Reşat Bey Mahallesi ve Atıfbey Mahallesi ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahallilerin sorun, talep ve önerilerini dinleyen Doğan, yapacağı projeleri anlattı.

'SOSYAL GAZİEMİR' ÇATISI ALTINDA ÖNEMLİ BİR PROJE HAYATA GEÇİYOR: MAHALLE KREŞLERİ

Projeleri arasında yer alan Mahalle Kreşleri'ne değinen Doğan, ''Modern yaşamın getirdiği zorluklar ve iş temposunun artmasıyla birlikte, ailelerin çocuklarına sağlıklı bir ortamda bakım sağlayabilmeleri önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. Ancak, çalışan ailelerin bu ihtiyacını karşılayacak güvenilir ve nitelikli bakım imkanlarına erişimde bazı zorluklarla karşılaşılmaktadır. İşte bu noktada, Mahalle Kreşleri projesi devreye giriyor. Mahalle Kreşleri, Gaziemir'imizin çeşitli noktalarında, ailelerin evlerine yakın, güvenilir ve kaliteli bir eğitim ve bakım ortamı sunmayı hedefliyor. Bu kreşler, çocukların sağlıklı bir şekilde gelişimini destekleyecek, onlara eğitici ve eğlenceli aktiviteler sunacak, sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak bir ortam sağlayacaktır. Mahalle Kreşleri projesi, sadece çocukların bakımıyla sınırlı kalmayacak; aynı zamanda ailelere de destek olacak bir yapıya sahip olacaktır. Ailelere çocuk bakımı konusunda rehberlik ve destek sağlanacak, çocukların eğitim ve gelişim süreçleri hakkında düzenli bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir.

KADIN DESTEK SİSTEMİ: SOSYAL GAZİEMİR'İN GÜÇLÜ YÜZÜ

Gaziemir Belediye Başkan adayı Deniz Doğan, Sosyal Gaziemir çerçevesinde kadınların güçlenmesi ve toplumsal hayatta daha etkin bir rol oynamalarını sağlamak amacıyla Kadın Destek Sistemi ile önemli bir adım atacaklarını belirterek, ''Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesi, modern toplumların temel taşlarından biridir. Ancak, kadınlarımızın karşılaştığı pek çok zorluk ve engel hala varlığını sürdürmektedir. İşte bu nedenle, Gaziemir Belediyesi olarak Kadın Destek Sistemi projesiyle kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda daha etkin bir şekilde yer almalarını sağlamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, projemiz geniş bir yelpazede hizmetler sunmaktadır. Eğitimden istihdama, psikolojik ve fiziksel sağlığa kadar uzanan alanlarda kadınlarımıza destek olacak bir dizi program ve hizmet içermektedir. Eğitim alanında, kadınlarımızın kişisel gelişimlerini destekleyecek çeşitli kurslar düzenlenecek ve meslek edinmelerine yönelik eğitim imkanları sunulacaktır. İstihdam konusunda ise, iş arayan kadınlara rehberlik ve destek sağlanacak, girişimcilik ve kariyer fırsatları hakkında bilgilendirme programları düzenlenecektir. Psikolojik ve fiziksel sağlık alanında, kadınlarımızın ruhsal ve bedensel sağlığını korumalarına destek olacak danışmanlık hizmetleri ve sağlık taramaları düzenlenecek, gerektiğinde uzman desteği sağlanacaktır. Sosyal hayatın her alanında daha aktif bir şekilde yer alabilmeleri için, kadınlarımıza sosyal etkinlikler düzenlenecek, toplumsal sorunlara duyarlılık ve farkındalık oluşturulacak, sosyal ağlarını genişletmelerine yardımcı olunacaktır. Kadın Destek Sistemi, Gaziemir'deki kadınların güçlenmesine ve toplumsal hayatta daha etkin bir şekilde yer almalarına katkı sağlayarak, ilçenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına büyük bir ivme kazandıracaktır.'' dedi.

''ENGELLİ KARDEŞLERİMİZİN YAŞAMLARINI KOLAYLAŞTIRMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR''

Toplumun her kesiminin eşit bir şekilde hizmet alabilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması için Engelsiz Gaziemir'i hayata geçireceklerini ifade eden Doğan, ''Sağlık sebepleriyle erişimde zorluk yaşayan bireylerin karşılaştığı engeller, sadece fiziksel değil, aynı zamanda toplumsal adalet açısından da büyük bir sorundur. Bu nedenle, Engelsiz Gaziemir adı altında bir dizi önemli adım atmayı planladık. Engelsiz Gaziemir projesi kapsamında, engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve onların topluma tam katılımını sağlamak için çeşitli önlemler alınacaktır. Bu kapsamda, engelsiz merkezlerin kurulması planlanmaktadır. Bu merkezler, engelli bireylere yönelik eğitim, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetleri sunacak, onların sosyal ve ekonomik entegrasyonunu destekleyecektir. Ayrıca, engelli bireylerin günlük yaşamlarını daha kolay sürdürebilmeleri için engelsiz yolların oluşturulması ve mevcut altyapının engellilerin ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi sağlanacaktır. Bu sayede, engelli bireylerin her türlü alanda özgürce dolaşabilmeleri ve hayatlarını bağımsız bir şekilde idare edebilmeleri hedeflenmektedir. Engelsiz destek merkezleri de projenin önemli bir bileşenini oluşturacaktır. Bu merkezler, engelli bireylerin ihtiyaçlarına yönelik bilgi ve destek sağlayacak, onların karşılaştığı sorunlara çözüm odaklı yaklaşım sergileyecektir. Aynı zamanda, engelli bireylerin hakları konusunda farkındalık oluşturulması ve toplumsal bilinçlendirme çalışmaları da bu merkezler aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Son olarak, Engelsiz Gaziemir projesi kapsamında bir engelsiz web sitesi oluşturulacaktır. Bu web sitesi, engelli bireylere yönelik hizmetlerin ve imkanların kolayca erişilebilir olmasını sağlayacak, onların bilgiye ulaşma ve iletişim kurma süreçlerini kolaylaştıracaktır. Eğer ki bir birey sağlık sebepleriyle başka bir bireyin eriştiği hizmete erişemiyorsa orada büyük haksızlık ve can yakıcı bir ayrım söz konusudur. Biz bu eşitsizliği olabildiğince yok etmek amacıyla Engelsiz Gaziemir adına işler yapmaya soyunduk. Engelli kardeşlerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak boynumuzun borcudur." dedi.