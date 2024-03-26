İBB Başkan adayı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa’da seçim çalışmalarını sürdürdü

Kurum, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa'da seçim otobüsüyle gezerek vatandaşları selamladı.

Bayrampaşa'da vatandaşlara seslenen Kurum, İstanbul için hayallerinin olduğunu dile getirdi.

İstanbul'da evlerde deprem riskinin bulunmamasını ve trafik çilesinin yaşanmamasını hayal ettiklerini belirten Kurum, "Öyle bir İstanbul istiyoruz ki; sokakları huzurla, güvenle dolsun ve tüm İstanbullular mutlu olsun, tüm Bayrampaşa mutlu olsun. 1 Nisan sabahı Bayrampaşa'ya yeniden güneş doğacak." diye konuştu.

Kurum, vatandaşların açtığı "Ayancık yaptıklarını unutmadı" pankartını görünce şunları kaydetti:

"Biz de Ayancık'ı unutmadık, Sinop'u unutmadık, Kastamonu'yu unutmadık, Bartın'ı unutmadık, Elazığ'ı unutmadık, Malatya'yı unutmadık. Asrın felaketindeki 11 ilimizi ve depremzede kardeşimizi unutmadık, asla unutmayacağız. Asla sözünü unutanlardan, sözünü hatırlamayanlardan olmayacağız. İstanbul'un kaynağını İstanbul'a harcayacağız. Gözümüz, gönlümüz İstanbul için çalışacağız."