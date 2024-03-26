İşyerleri 2 yıl içinde hak sahiplerine teslim edilecek

Cumhur İttifakı Seferihisar Belediye Başkan Adayı Ahmet Aydın, Seferihisar Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti. Doğanbey-Payamlı-Ürkmez bölgesinde yapılacak yeni sanayi sitesi başta olmak üzere projelerle ilgili gelen soruları yanıtlayan Ahmet Aydın, yeni sanayi sitesi ile ilgili detayları anlattı.

SANAYİ SİTESİNİN YERİ BELLİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin 2 hafta önce Seferihisar'a yaptığı ziyareti anımsatan Başkan Aydın: "Doğanbey-Payamlı-Ürkmez sanayi sitesinin yeri belli. Kaynağı da belli, Bakan Beyin söz verdiği gibi TOKİ tarafından yapılacak. Yerin imar planlarında tadilat ihtiyacı var. 31 Mart'tan sonra yapacağımız ilk işlerden biri bu imar planı tadilatı. En geç 6 ay içinde tüm sanayi esnafının katılımıyla temel atma töreni düzenleyecek, 2 yıl içinde de sanayi sitesini tamamlayıp Bakan Beyin katıldığı törenle işyerlerini hak sahiplerine teslim edeceğiz" dedi.

İLK ADIMI ESNAF ODASI İLE BİRLİKTE ATTIK

Seferihisar Belediye Başkan Adayı Ahmet Aydın yeni sanayi sitesi ile ilgili ayrıca şu bilgileri verdi: "Seferihisar'ın sadece ekonomik değil, sosyal gelişimine de katkı sağlayacak yeni sanayi sitesi projesinin ilk adımını Esnaf Odamız ile birlikte attık. Bu projeyle çok sayıda arkadaşımız işyeri sahibi olacak. Doğanbey-Payamlı-Ürkmez bölgesinin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde planlanan sanayi sitesi, ilçemizdeki küçük işletmelerin ve imalathanelerin ihtiyaçlarını karşılayacak. TOKİ tarafından inşa edilecek olan yeni sanayi sitesi modern bir alt yapıya sahip olacak, çevreye olan duyarlılığımızı da yansıtacak şekilde tasarlanacak. Yeşil alanlar, geri dönüşüm tesisleri ve çevre dostu uygulamalarla bu sanayi sitesi çevre dostu bir kimliğe sahip olacak." dedi.

ESNAFI GERÇEK ANLAMDA DESTEKLEYECEĞİZ

"Sanayi sitesi esnafının imece usulü yol yaptığı günleri unutmadık" diyen Başkan Aydın: "31 Mart'tan sonra Seferihisar Belediyesi ihracatçıyı da destekleyecek, sanayiciyi de destekleyecek; KOBİ'leri de esnafı da destekleyecek. Bu destek lafta kalmayacak. KOSGEB başta olmak üzere devlet destekleriyle esnaf arasında köprü olacağız. Seferihisar Belediyesi bünyesinde İş-Kur Ofisi var. Bugüne kadar bu ofisin ne faydasını gördünüz? 31 Mart'tan sonra hem İş Kur Ofisi hem de yeni sanayi sitesi bünyesinde kuracağımız KOSGEB Sinerji Merkezi ile Seferihisarlı esnafın 7/24 yanında olacağız. 5 yıldır yaptığımız çalışmalarla nüfusa oranla, Seferihisar, en fazla devlet desteği alan ilçelerden biri oldu. Önümüzdeki 5 yılda ilçeler içinde devlet desteklerinden en fazla yararlanan esnaf Seferihisar esnafı olacak" dedi.