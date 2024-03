KADEM Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu: “Gazze’de insanlık adına tüm değerler yerle bir oldu”

11 ayın sultanı Ramazan'da Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Üsküdar Boğaziçi Yaşam Merkezi'nde dün iftar düzenledi. 650 davetlinin katıldığı geceye derneğin kurullarından isimlerin yanı sıra KADEM Gençlik ve gönüllüler katıldı. KADEM Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, konuklara yaptığı konuşmada işgalci İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma dikkat çekti.

"GAZZE'DEKİ SONSUZ KÖTÜLÜK BİR AN ÖNCE BİTSİN"



Gümrükçüoğlu, Gazze hakkında "Gündemimiz maalesef Filistin. Her sofraya oturduğumuzda Filistin ve Gazze'yi düşünmeden buradaki topluluğun hiçbirinin boğazından bir yudum su, bir yudum ekmek geçmiyor. Tüm dualarımız Gazze için. Allah nusretinin o topraklar ulaşması ve bu sonsuz kötülüğün bir an evvel son bulması için dua ediyoruz. İki-üç gün önce bir ekip olarak Birleşmiş Milletler'e (BM) gittik. BM'de bir konuşma yaparak Gazze'yi gündeme taşıdım. Times Meydanı'nda Gazze için bir basın açıklaması yaptık. Şu beni çok etkiledi: New York'ta her gün Gazze için yürüyüş yapılıyor ve marşlar söyleniyor. Bu gerçekten insanın kalbine ümit veren bir durum. Şu an öyle bir durumdaki dünya, dinin üstünde insanlık adına tüm değerlerin yerle bir olduğu maalesef görüyoruz. Allah bir an evvel o topraklara yardımı iletsin. Dünya barışı bir an önce zulmün bitmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"KADEM, DEPREM BÖLGESİNDE ÇOK ÖNEMLİ BİR BOŞLUĞU DOLDURDU"

Gümrükçüoğlu, asrın felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında KADEM'in yaptığı çalışmalardan da söz ederek şunları söyledi: "KADEM bu yıl 11. yılını doldurdu. Yaptığımız işler, ortaya koyduğumuz projeler ve akademik anlamında ortaya koyduklarımızla gurur yaşıyoruz. KADEM çok büyük bir aile. 55 ilde temsilcilimiz var ve illerde gönüllülerimizle çalışıyoruz. Deprem sonrası Kadın Destek Merkezleri'mizi kurmuştuk. Kadınların ihtiyaçları, kadınların acıları daha farklıydı. Bu anlamda KADEM deprem bölgesinde çok önemli bir boşluğu doldurdu. Psikolojik ve hukuki destek ile ayni yardım ve nakdi destek sağladık. Bu KADEM için gurur duyacağımız bir çalışma. Samimiyetle gönüllülük esaslı bu yapılanmamızın daha çok güçleneceğine inanıyorum. Çünkü birçok kadının hayatına dokunduk. Aslında daha çok kadının hayatını iyileştirmek bize de iyi geliyor. Bu uzun ve zorlu yolda arkadaşlığınız ve dostluğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ramazan'ın hayırlar ve bereketler getirmesini niyaz ediyorum."