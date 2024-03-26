Milli Savunma Bakanı Güler: Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, var gücümüzle çalışıyoruz

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile katıldığı Kırıkkale'deki, Mühimmat Komutanlığı'nda şehit yakınları ve gaziler için düzenlenen iftar programında konuştu. Kırıkkale'nin refah seviyesini daha da artması için devletin her alanda büyük ve önemli yatırımları hayata geçirdiğini vurgulayan Bakan Güler, şehrin özellikle ulaştırma alanındaki önemine binaen kara yolu ağının son 20 yılda katbekat geliştiğini kaydetti.

Bakan Güler, konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin köklü tarihi, stratejik coğrafyası, güçlü ordusu, uluslararası güvenlik mimarisinde kritik görevler üstlendiğini aktardı.

Her alanda hayata geçirilen birbirinden kritik projeler ile dünyada etkin ve saygın bir ülke konumunda olduğunu vurgulayan Bakan Güler, "Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi süreçte, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla, ülkemizi daha güçlü ve aydınlık yarınlara ulaştırma hedefiyle, var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Bakan Güler, "Ülkemizin bugünkü güçlü, istikrarlı, güvenli ve huzurlu ortama sahip olmasında elbette en büyük pay, kahraman şehit ve gazilerimize aittir. Orhan Şaik Gökyay'ın ifade ettiği gibi 'Vatan toprağının kara bağrında sıra dağlar gibi yatan' aziz şehitlerimiz ile gazilerimizin ortaya koyduğu emsalsiz fedakârlıklar ve kahramanlıklar, bu toprakları bizlere vatan kılmıştır. 'Vatan sana canım feda!' düsturunu benimseyen şehit ve gazilerimiz; şanlı tarihimizin, vatan, millet ve bayrak sevgimizin ölümsüz abideleri; Türk kahramanlığının ve fedakârlığının gurur timsali; mazisi şan ve şerefle dolu Türk ordusunun ilham kaynağıdır. Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan siz değerli aileleri ise, başımızın tacıdır" değerlendirmesini yaptı.

Şehit yakınları, gaziler ve gazi ailelerinin hayatını kolaylaştırmak ve yaşam standartlarını yükseltmek için tüm kurumlarla birlikte yoğun bir şekilde gayret içerisinde olduklarına vurgu yapan Bakan Güler, "Sizlerin metaneti ve vakur tavrı, düşmanlarımıza korku verdiği gibi tarih boyunca nice badireler atlatmış asil Türk milletinin dik duruşunun da en açık göstergesidir. Çok iyi biliyoruz ki sizlerin hakkını, hiçbir zaman ödeyemeyiz" diye konuştu.

İftar programına Vali Mehmet Makas, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, İl Başkanı Engin Pehlivanlı ve Rektör Prof. Dr. Ersan Aslan katıldı.