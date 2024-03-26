Murat Kurum: Hiçbir evimizde deprem endişesi olmayacak

Fatih Sultan Mehmet'in fermanıyla Romanların huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşamasının güvence altına alındığını belirten Kurum, "Biz o günden bugüne bu topraklarda etle tırnak gibi yaşadığımız siz Roman kardeşlerimizi Allah için seviyoruz, bu ülkenin en güzel rengi olduğunuz için sizleri çok seviyoruz. Neşenizle, sevginizle tıpkı bugün olduğu gibi salonlara sığmayan şu coşkunuzla hep yanımızda oldunuz, bizi asla yalnız bırakmadınız." diye konuştu.

Kurum, Romanlarla omuz omuza vererek nice badirelerin, zorlukların üstesinden geldiklerini vurgulayarak, "Hiç şüphesiz Türkiye'nin bugünlere gelmesinde sizlerin çok ama çok büyük emeği var. Demokratikleşmemizin, sosyal devlet kimliğinin güçlenmesinde sizlerin çok büyük katkısı var. Biz her zaman Roman kardeşlerimizin yanında, gönlünde olduk. Bugün yüreğinizdeki, gönlünüzdeki o buruk gülümsemenin farkındayız, dertlerinizin, sorunlarınızın farkındayız." ifadelerini kullandı.