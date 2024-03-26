Nevruz kutlamalarında cep telefonu çalan 5 kişilik suç şebekesi yakalandı

Nevruz Parkı'nda DEM parti tarafından gerçekleştirilen kutlamalara katılan 22 kişi cep telefonlarının çalındığını belirterek emniyete başvuru yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda yankesicilik olayına karışabileceği öngörülen bir aracın Batman'dan Diyarbakır'a geldiği tespit edildi. Kutlamanın yapıldığı alanda park halinde olan araç takibe alınarak 5 kişi araca bindiği esnada yakalandı. Araçta ve şahısların üzerlerinde yapılan aramda suça konu toplam da 22 adet cep telefonu ele geçirildi.

TELEFONLAR ÇALINCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Emniyete götürülen şüpheliler, yapılan işlemler sırasında cep telefonlarını çalmadıkları iddialarında bulundu. Ancak, cep telefonları çalmaya başlayıp sahipleri arayınca gerçek ortaya çıktı. Telefonları cevaplayan polis, mağdurları emniyete çağırdı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler tarafından yapılan sorgulamada, A.İ.'nin 37, V.G'nin 8, E.G'nin 13, Ö.İ'nin nin 6 ve F.İ'nin 5 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. İfade işlemlerin ardından mahkeme sevk edilen 5 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.