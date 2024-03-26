Son dakika: Başkan Erdoğan: Gök vatanımızı KAAN koruyacak

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Yozgat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Kardeşlerim, sorun mu var? Çözeriz, engel mi var aşarız, saldırı mı var göğsümüzü siper ederiz. Yozgat bizimle olduğu müddetçe gerekirse yedi düvele meydan okumaktan çekinmeyiz.

Emniyetten rakamı aldık. 50 bin kişi alanda var. Yozgat bugüne kadar bizi hiçbir zaman yalnız koymadı.