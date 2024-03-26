"Tunç Soyer yapamadıkları ile övünüyor"

Partisi tarafından yeniden aday gösterilmeyen Tunç Soyer'in, 5 yıllık belediye başkanlığı döneminde yaptıkları arasında İzmir'de UCLG-Dünya Belediyeler Birliği Dünya Konseyi'ne ilk kez ev sahipliği yapmakla övünmesini şaşkınlıkla karşılandı. Oysa ki Konya, geçtiğimiz yıl Ekim ayında dünya genelinden 400'e yakın yerel ve bölgesel yönetim temsilcisi ile yedi kıtadan konukların katılımıyla UCLG Dünya Konseyi'ne ev sahipliği yapmış, Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı da Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a geçmişti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ın, dünyanın en büyük yerel yönetim teşkilatı olan ve 5 milyardan fazla insanı temsil eden Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı yaptığı bir birliğin konseyine ilk kez ev sahipliği yapmakla övünmek aslında CHP belediyeciliğinin ne olduğunun da bir göstergesi.

Geçtiğimiz yıl Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'nı devralan, öncesinde de aynı birlikte eşbaşkan olan AK Partili Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Altay, "140 ülkeden 240 binden fazla üyesi bulunan ve 5 milyar kentliyi temsil eden UCLG'de aldığımız bu görevle Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında ülkemize en güzel armağanlardan birini de sunmuş olmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Hal böyle iken sadece UCLG Konseyi'ne ev sahipliği yapmakla övünen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bu söylemi oldukça manidar bulundu.