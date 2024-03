Türkiye’de iş bulamadı bahanesiyle Londra’da kızına şirket kurdu!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kızı Çağlayan Yavaş'ın iş bulamadığı gerekçesiyle gittiği Londra'da YVS IT LTD. isimli bir danışmanlık şirketi kurduğu ortaya çıktı. İşi ve parası olmadığını iddia eden Yavaş'ın İngiltere'de hangi para ve kaynak ile iş kurduğu merak konusu oldu. Danışmanlık ve şirket yönetimini kolaylaştırmak üzere kurulan şirketin,2024 itibariyle kurulması için en az 50 bin euro gerekiyor ve dörtte birinin ödenmiş sermaye olması şartı bulunuyor. YVS IT LTD ismiyle kurulan danışmalık şirketinde "Yazılım testi, ürünlerin kurulumu ve uygulanması için teknoloji ve çözümleri, rehberlik ve koçluk, hizmet yönetimi ve bunu kurumsal hedeflerle uyumlu hale getirmeye yönelik çalışmalar" gibi hizmetler sıralanıyor.Öte yandan Mansur Yavaş, kızına Londra'dan ev almış ve bunun da 32 yıllık vadeyle ödendiğini ifade etmişti. Yavaş'ı işaret eden Altınok, kimin belediye başkanı olduktan sonra mal varlığının arttığına yönelik araştırma yapılması gerektiğini belirterek, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Londra'dan ev aldınız mı? Bu evi kaç liraya aldın? Dünyanın gayrimenkulde en pahalı ülkesi" sorusunu sormuştu.