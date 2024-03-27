Büyükçekmece'de 9 Ekim 2023 tarihinde polis memuru Cihat Ermiş'i (31) şehit eden Muhammet Berke Çorak (20) hakkında iddianame hazırlanmış, şüpheli Çorak'ın 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' ve 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Polis katili Çorak dün Bakırköy Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık Muhammet Berke Çorak, şehit Cihat Ermiş'in eşi, anne, babası ve kız kardeşi katıldı. Mahkeme beyanların adından eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe ertelerken sanığın da tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adliye önünde polise saldırıya 4 tutuklama | Video

ADLİYE ÖNÜ KARIŞTI

Öte yandan katil Çorak'ın yakınları dün duruşma öncesi adliye önünde olay çıkararak polise ve şehit yakınlarına saldırdı. Saldırıda bir polis yaralanırken 4 kişi de gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen Uğurcan K., Kürşat T., Fırat A. ve Yunus S. görevi yaptırmamak için direnme ve görevli memura mukavemet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.