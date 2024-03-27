Akdenizli: 31 Mart’ta çok güçlü desteğinizi bekliyorum

Seydikemer Belediye Başkanı ve aynı zamanda Cumhur İttifakı Seydikemer Belediye Başkan Adayı B. Önder Akdenizli, Cumhur İttifakı Seydikemer Seçmen İletişim Merkezi tarafından Seydikemer'in Kadıköy Mahallesi'nde düzenlenen mitinge katıldı. Mitingde Seydikemer Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Karakuş, AK Parti Seydikemer İlçe Başkanı Ali Büklü, MHP Seydikemer İlçe Başkanı Mehmet Arıç, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Zeynep Yalçınsoy, MHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Asiye Boğa, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Sıtkı Ülker, Belediye Meclis Üyesi Adayları, Cumhur İttifakı Teşkilatı ve binlerce vatandaş katıldı.

MHP İLÇE BAŞKANI ARIÇ: "ÖNDER AKDENİZLİ FIRTINASI ESTİRMEYE BAŞLADIK"

Mitingde ilk olarak MHP Seydikemer İlçe Başkanı Mehmet Arıç konuşma yaptı. Arıç, "Kadıköy bizi yine şaşırtmadı. Kadıköy, Cumhur İttifakına her zaman sahip çıktığı gibi yine sahip çıktı. Biz Akdeniz'in açıklarından Önder Akdenizli fırtınası estirmeye başladık. Sizlerin de sayesiyle Seydikemer'de, Muğla'nın rekor oyunu, bölgenin rekor oyunu Cumhurbaşkanımıza ve Genel Başkanımıza gönderelim ki Seydikemer gerekli hizmetleri güçlü bir şekilde alsın" dedi.

AK PARTİ İLÇE BAŞKANI BÜKLÜ: "ÖNDER BAŞKANIMIZI GÜMBÜR GÜMBÜR SEYDİKEMER'E BAŞKAN SEÇECEĞİZ"

AK Parti İlçe Başkanı Ali Büklü, "Nasıl bir başkan seçeceğiz? Dürüst bir başkan seçeceğiz. Çalışkan bir başkan seçeceğiz. Gecesini gündüzünü Seydikemer için katan bir başkan seçeceğiz. Girdev'de koyun güden, Seydikemer'in öz evladı, yörük çocuğu, Önder Başkanımızı gümbür gümbür Seydikemer'e Başkan seçeceğiz! Hazır mıyız?" diye konuştu.

BAŞKAN AKDENİZLİ; "YAYLA'DAKİ ELEKTRİK SIKINTIMIZI ÇÖZECEĞİZ"

Miting alanını dolduran binlerce vatandaşa hitaben konuşuna Akdenizli, Yayladaki elektrik sıkıntısının en kısa sürede çözüme kavuşturacaklarını söyleyerek, "Yayla'daki elektrik sıkıntımızdan haberimiz var. Uzun zamandır Sayın Vekilimiz Yakup Otgöz ile bu konunun çözülmesi için mücadele ediyoruz. İnşallah en kısa sürede Girdev Yaylasındaki elektrik sıkıntımızı çözeceğiz" dedi.

BAŞKAN AKDENİZLİ: "SİZLERİN DESTEĞİ İLE BİZ BU İLK 5'E GİRECEĞİZ"

31 Mart seçimlerinden sonra "Seydikemer'i hep beraber yöneteceğiz" diyen Akdenizli konuşmasını şöyle sürdürdü; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şöyle bir açıklaması var. Büyükşehir belediye başkanlarının ilk 5'i, il belediye başkanlarından ilk 5'e giren, ilçe belediye başkanlarından ilk 5'e girenler önümüzdeki süreçte daha farklı bir destek vereceğini söylemişti. İnşallah sizlerin desteği ile biz bu ilk 5'e gireceğiz. Buna inanıyorum. İlk 5'e girmeye var mıyız? 31 Mart Yerel Seçimlerinde sandıkları patlatmaya hazır mıyız?"

Akdenizli mitingde yaptığı konuşmada, Seydikemer'de yapımı devam eden TOKİ, Millet Bahçesi, Kapalı Pazar Yeri, Nikah Salonu, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi projelerinde gelinen son aşamayı anlattı. 31 Mart Yerel Seçimlerinde Zaferle çıktıkları takdirde önümüzdeki 5 yıllık projelerini de anlatan Başkan Akdenizli, "1 yıllık görev sürem boyunca vatandaşlarımıza ne söz verdiysem yerine getirmeye çalıştım. Kapalı Pazar Yeri, Nikah Salonu, Bisiklet ve Yürüyüş Yolu'nun 2'nci etabı bunlardan bazıları. Önümüzdeki 5 yılda da durmadan, yorulmadan güzel ilçemiz için çalışacağız. Sizlerden 31 Mart'ta çok güçlü desteğinizi bekliyorum. Şahsıma, belediye meclis üyelerime ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Prof. Dr. Aydın Ayaydın'a oy vermenizi istiyorum" dedi.

Başkan Akdenizli mitingin ardından Kadıköy ve Gerişburnu Mahallesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.