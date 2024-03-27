Bakan Güler: Yılbaşından itibaren 644 terörist etkisiz hale getirildi

'SORUMLULUKLARIMIZI EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEK BOYNUMUZUN BORCUDUR'

Türkiye'nin köklü tarihi ve stratejik coğrafyası, etkin, saygın ve caydırıcı ordusu ile yerli, milli ve modern savunma sanayisi, uluslararası barış ve istikrara sağladığı önemli katkılarla dünyada yükselen bir güç haline geldiğini anlatan Güler, "Elbette, bugüne kadar elde ettiğimiz tüm başarılarda en büyük pay, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize aittir. Onların bizlere bıraktığı bu kutsal emanete sahip çıkmak, vatanımıza ve milletimize olan borcumuzu ödemek, sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirmek, boynumuzun borcudur. Bu anlayışla, Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi dönemde; 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize emin ve kararlı adımlarla ilerliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, her alanda ülkemizi daha üst seviyelere çıkartmak ve gücümüzü daha da artırmak, yegane amacımızdır. Sonuç olarak; şanlı ecdadımız ile aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin ortaya koyduğu mücadele ruhundan aldığımız ilhamla; bekamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye, ülkemizin ve asil milletimizin güvenlik ve huzuru için gece- gündüz demeden çalışmaya, daha büyük, daha güçlü bir Türkiye için gayret göstermeye devam edeceğiz. Bu vesileyle; Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.