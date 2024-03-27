Bakan Güler: Yılbaşından itibaren 644 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da, Gazi Orduevinde şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi. İftarın ardından konuşan Bakan Güler, bu toprakları, binlerce yıldır kendilerine vatan kılan şehit ve gazilerin; vatana olan sarsılmaz sevdalarının ölümsüz temsilcileri, asil milletin kahramanlık ve fedakarlığının ebedi mimarı olduğunu kaydederek, "Kahraman gazilerimiz; 'Ölürsek şehit, kalırsak gazi' anlayışıyla canınızı seve seve feda etmeyi göze alıp canla başla mücadele eden sizlerin varlığı, asil milletimizin sarsılmaz iman, tevekkül, cesaret ve yiğitliğinin en somut göstergesidir. Bugün kutsal vatanımızda başı dik ve özgür yaşamamızı, hiç çekinmeden canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ile siz kahraman gazilerimize borçluyuz. Yazdığınız kahramanlık destanları sonsuza kadar yaşayacaktır. Sizlerle ne kadar gurur duysak, kahramanlıklarınızla ne kadar övünsek azdır" diye konuştu.
'40 BİN 213 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'
40 yıla yakın bir süredir terörle mücadeleye devam ettiklerini ifade eden Bakan Güler, şunları söyledi:
"Bu süreçte şehit ve gazilerimiz oldu. Her defasında yüreğimiz derinden yandı ve büyük acılar yaşadık. Ancak hiçbir hain saldırı bizi yıldıramadı. Aksine, asker analarımızın 'Haydi yavrum haydi git, ya gazi ol ya şehit' diyerek göstermiş olduğu yüksek fedakarlık, mücadele, irademizi ve kararlılığımızı daha da pekiştirdi. Ülkemizin, milletimizin huzur ve güvenliğine kasteden kalleş terör örgütü mensupları, işte bu vatana adanmışlık duygusu ile mücadele eden kahraman Mehmetçiğin pençesinden kurtulamadı, kurtulamayacaktır. Şanlı ordumuz; geçmişte yürütülen 'sınırlı hedefli ve süreli' askeri harekatların yerine bugün artık, 'sürekli ve kapsamlı' operasyonlar gerçekleştirerek terör örgütlerine büyük darbe vuruyor ve terörle mücadelede büyük başarılar elde ediyor. Nitekim yılbaşından itibaren 644, 24 Temmuz 2015'ten bu yana 40 bin 213 terörist etkisiz hale getirildi. Yürüttüğümüz operasyonlarla, sahada kurduğumuz hakimiyeti daha da güçlendirmekte kararlıyız. Terör örgütünün en ufak bir şekilde kıpırdanmasına, belini doğrultmasına izin vermeyeceğiz. Bu amaçla, gözümüzün değmediği ve ayağımızın basmadığı alan bırakmayarak terör bataklığını kurutacak; ülkemize, milletimize ve komşularımıza tehdit oluşturan terör örgütünün kökünü kazıyacağız. Son çırpınışlarını veren teröristlerin başı, tereddütsüz bir şekilde ezilecektir. Bugüne kadar başarıyla sürdürdüğümüz operasyonlarımız; eli kanlı teröristler, bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar artan bir baskı ve yoğun bir tempoda aralıksız devam edecektir."
'SORUMLULUKLARIMIZI EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEK BOYNUMUZUN BORCUDUR'
Türkiye'nin köklü tarihi ve stratejik coğrafyası, etkin, saygın ve caydırıcı ordusu ile yerli, milli ve modern savunma sanayisi, uluslararası barış ve istikrara sağladığı önemli katkılarla dünyada yükselen bir güç haline geldiğini anlatan Güler, "Elbette, bugüne kadar elde ettiğimiz tüm başarılarda en büyük pay, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize aittir. Onların bizlere bıraktığı bu kutsal emanete sahip çıkmak, vatanımıza ve milletimize olan borcumuzu ödemek, sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirmek, boynumuzun borcudur. Bu anlayışla, Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi dönemde; 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize emin ve kararlı adımlarla ilerliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, her alanda ülkemizi daha üst seviyelere çıkartmak ve gücümüzü daha da artırmak, yegane amacımızdır. Sonuç olarak; şanlı ecdadımız ile aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin ortaya koyduğu mücadele ruhundan aldığımız ilhamla; bekamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye, ülkemizin ve asil milletimizin güvenlik ve huzuru için gece- gündüz demeden çalışmaya, daha büyük, daha güçlü bir Türkiye için gayret göstermeye devam edeceğiz. Bu vesileyle; Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.