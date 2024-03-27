Başkan Erdoğan: İsrail üzerindeki baskı artırılmalı

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, yerel seçimlere sayılı günler kala hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda Erdoğan, bugün Diyarbakır'ın ardından Batman'da düzenlenen mitingde halka hitap ediyor.

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Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Meydana gelmeden önce katılımın ne kadar olduğunu sordum. 50 bin kişi var. Meydanlara sığmayan sevdanız için her birinize teşekkür ediyorum. Mevlam aramızdaki muhabbeti daim eylesin diyorum.

"İSRAİL'İN ÜZERİNDEKİ BASKI ARTMALI"

Terör devleti İsrail'in Filistinli masumlara yönelik katliamı yüreğimizi dağlıyor. Filistin halkı destansı direnişleri ile tüm dünyaya insanlık, onur ve cesaret dersi verdi. Neredeyse 6 aydır aralıksız süren katliamın ardından önceki gün BMGK acil ateşkes kararı aldı. İsrail'in alınan karara uyması için bu ülke üzerindeki baskının artırılması gerekiyor. Gazzeli kardeşlerimizin bir an önce huzura kavuşması için her türlü çabayı göstereceğiz.

"6'LI MASA ŞİMDİ NEREDE?"

6'lı masa dediler. Siyaset mühendisleri tarafından kurulup yıkıldılar. Cumhur İttifakı yoluna kararlı şekilde devam ederken, 6'lı masadan eser yok. Ne diyelim, milletimizin verilmiş sadakası varmış.

6'lı masa denilen yamalı bohçayı bunlara umut diye pazarlayanlar, bunların içlerini boş olduklarını zaten biliyorlar."