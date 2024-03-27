Binali Yıldırım memleketi Erzincan’da Cumhur İttifakı Adayı Aksun’a destek istedi

31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı Erzincan Belediye Başkan Adayı Bekir Aksun'a destekte bulunmak amacıyla Erzincan'a gelen Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı ve Son Başbakan Binali Yıldırım Cumhur İttifakı 'Birliğin Gücüyle' İftar programına katıldı.

İftar programının ardından Cumhur İttifakı seçim ofisini ziyaret eden Yıldırım burada yaptığı konuşmasında Cumhur İttifakı adayı Bekir Aksun'a oy istedi.

CUMHUR İTTİFAKI ADAYI OLARAK SİZLERİ SELAMLAMAKTAN GURUR DUYUYORUM

Dörtyol Cumhuriyet Meydanında bulunan seçim ofisini ziyareti Erzincan Belediyesi Mehteran Takımının gösterisi ile başladı. Meydandaki kalabalığa ilk olarak bir konuşma gerçekleştiren Cumhur İttifakı Erzincan Belediye Başkan Adayı Bekir Aksun şu ifadeleri kullandı; "Bugün burada Erzincan'ımızın Toplumsal mutabakatıyla bir araya gelmiş bulunmaktayız. Cumhur İttifakı adayı olarak sizleri selamlamaktan gurur duyuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Alanımıza Sayın Başbakanımız teşrif ettiği için, ben sözlerimi fazla uzatmadan sözün şahidi olan değerli Başbakanımıza bırakıyorum" dedi.

İRADE SANDIKTADIR. SANDIKTAN BAŞKA İRADE YOKTUR VE O İRADE DE SİZİN İRADENİZ OLACAK

Ardından bir konuşma gerçekleştiren Son Başbakan Binali Yıldırım konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "Maşallah mübarek bir Ramazan iftarının sonunda böyle temelinde bir araya gelen ve Cumhur İttifakı Adayımız Belediye Başkanımız, Belediye Başkan Adayımız Bekir Aksun'a desteğinizi yanında olduğunu gösteriyorsunuz. Sizlere çok teşekkür ediyorum Gördüğünüz gibi Bekir Başkan biraz bana benziyor. Çok konuşmayı sevmiyor. O bir icraat adamı. O bir hizmet adamı. İnşallah Cumhur İttifakı'nın gücüyle, birlikteliğiyle, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ortak adayı olarak bütün Erzincanlılar, partili, partisiz bütün Erzincanlıların bütün hemşerilerimizin desteğine talibiz ve buna yürekten inanıyorum" Cumhur İttifakı Adayımız ortak Adayımız Bekir Aksun Bey'i rekor bir oyla yeniden Erzincan Belediye Başkanı seçmeye hazır mıyız değerli hemşerilerim? Hazır mıyız? Yeni bir destan yazmaya var mısınız? Allah sizden razı olsun. O halde bu kalan dört günü en iyi şekilde değerlendireceğiz daha çok gayret edeceğiz, daha çok hemşerimize ulaşacağız ve İnşallah pazar günü irade kimdedir? İrade sahibi kimdir? Onu herkese, cümle aleme göstereceğiz. İrade sandıktadır değerli hemşerilerim. Sandıktan başka irade yoktur ve o irade de sizin iradeniz olacak. Erzincan'ımızın geleceği olacak. Erzincan'ımızın kentsel dönüşümüne Deprem dönüşümüne, yeşil alanlarına, sosyal belediyeciliğine, canla, başla çalışacak, başkanınızı inşallah hep birlikte seçeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Son Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı ve Adayı Bekir Aksun, eski milletvekili Sebahattin Karakelle, AK Parti İl Başkanı Çetin Özyurt, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Bilgehan Çağrı Özarslan, parti üyeleri ve partili vatandaşların katılımıyla seçim ofisi ziyaret edildi.