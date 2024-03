Bornova Belediye Başkan Adayı Cevdet Çayır: Sevgi ve ilgiyi Bornova’ya gösterecek olan bizleriz

Cumhur İttifakı Bornova Belediye Başkan adayı Cevdet Çayır, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine sayılı gün kala seçim çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Çayır, seçim öncesinde 7'den 70'e herkesi kucaklayan bir yaklaşımla halkın karşısına çıkarak vizyonunu ve projelerini anlatırken, kentin her kesimini kapsayan ve yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen projeleriyle dikkat çekiyor.

"HAYALLERİMİZİ BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

"Önümüzdeki dönem için Bornovalı hemşehrilerimin hizmetinde olmaya talibim." diyen Bornova Belediye Başkan Adayı Cevdet Çayır, "Bornova'nın sokaklarında, mahallelerinde dolaşırken gördüğüm güler yüzler ve samimi karşılama beni her seferinde derinden etkiliyor. Hemşehrilerimin desteği ve güveniyle Bornova'yı daha ileriye taşımak için buradayım. Bornova için büyük hayallerimiz var ve bu hayalleri gerçekleştirmek için birlikte çalışacağız. Bornova, bizim evimiz. Bizler, bu güzel kentin her bir köşesinde nefes alıyor, her bir ağaçla birlikte büyüyoruz. Ancak, hepimizin malumu ki, her güzel evin bakıma, ilgiye ve sevgiye ihtiyacı vardır. İşte bu sevgi ve ilgiyi Bornova'ya gösterecek olan bizleriz." dedi.

"SOSYAL DAYANIŞMA VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLERLE BİRBİRİMİZLE DAHA DA YAKINLAŞACAĞIZ"

Yeşil Bornova Projesinden bahseden Cevdet Çayır, "Kentimizin nefes alabileceği, çocuklarımızın koşabileceği parklar inşa edeceğiz. Her bir ağaç, bizim geleceğimizin yeşermesi için bir umut olacak. Engelsiz Bornova kapsamında, Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak ve sosyal hayata daha etkin katılmalarını sağlamak için Bornova'da engelsiz yaşamı destekleyen projeler geliştirilecek. Engelli dostu parklar, erişilebilir kamu binaları ve iş imkanları gibi çalışmalar yapılacak. Eğitimde fırsat eşitliği sağlayarak, gelecek nesillerimizin aydınlık bir geleceğe sahip olması için çalışacağız. Her bir çocuğumuzun, eğitimdeki engelleri aşması için elimizden geleni yapacağız. Ulaşım sorunlarıyla baş etmek için, yenilikçi çözümler üreteceğiz. Trafiği rahatlatmanın yanı sıra, çevreye duyarlı ulaşımı teşvik ederek hem şehrimizi hem de dünyamızı koruyacağız. Sosyal dayanışma ve kültürel etkinliklerle, birbirimize daha da yakınlaşacağız. Komşularımızla birlikte güzel anılar biriktirerek, birbirimizin omzunda güç bulacağız." dedi.