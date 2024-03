Dağ’dan Özel’in sözlerine sert yanıt: Korku pompalayarak oy yükseltmeye çalışıyorlar!

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, ulusal yayın yapan bir televizyon kanalında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisini hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Özel'in "seçimi kazanırlarsa Alsancak İskelesi'ni TÜGVA'ya verirler" sözüne Dağ, "Bostanlı, Karşıyaka, Alsancak İskelesi'nin kiralanması konusundan bahsediliyor. Bu konu zaten Ulaştırma Bakanlığı'nın mevzuatında. Genel başkanın cehaleti de ortada. Panik halinde… Ulusal TV'lerde, röportajlarda bizden bahsediyor. Seçim yaklaştıkça Sayın Özel'in cehaleti daha net ortaya çıkacak, paniği çok aratacak. O panikledikçe bize sevgisi artacak" dedi.

CHP GENEL BAYŞKANI ÖZEL'E YANIT VERDİ

Cumhur ittifakı AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, CHP Lideri Özgür Özel'in "İzmir seçmeninin şunu da bilmesi gerekiyor. Alternatifi AK Parti! Bugün İzmir'de CHP'ye oy atmamak AK Parti'ye oy atmak demek. Karşıyaka İskelesinin TÜGVA'ya, Alsancak İskelesi'nin TÜRGEV'e, Asansörün ve Konak İskelesinin Ensar Vakfı'na verilmesi kâbusunu yaşamak istemeyen herkes partisine ve İzmir'in değerlerine sahip çıkacak. Gözü gibi koruyacak. Adaylarımıza oy vermeleri gerekir" sözlerine yanıt verdi.

GÜNÜ KURTARAN İŞLERLE ŞEHRİ KURTARMAK MÜMKÜN DEĞİL

"Özel her geldiğinde bizimle ilgili konuşuyor" diyen Hamza Dağ, şunları söyledi: "Keşke her geldiğinde İzmir için proje açıklasalar. Bostanlı, Karşıyaka, Alsancak İskelesi'nin kiralanması konusundan bahsediliyor. Bu konu zaten Ulaştırma Bakanlığı'nın mevzuatında. Genel başkanın cehaleti de ortada. Panik halinde! Röportajlarda bizden bahsediyor. Seçim yaklaştıkça Özel'in cehaleti daha net ortaya çıkacak, paniği çok aratacak. O panikledikçe bize sevgisi artacak. Günü kurtaran işlerle şehri kurtarmak mümkün değil. Rakiplerime sesleniyorum, ele avuca gelen projeleri İzmirlilerle paylaşın, ne şekilde, hangi kaynakla bu projeleri yapacağınızı anlatın. Aman ha İzmir'i kaptırmayalım anlayışındalar. Kaptırmayalım derken hizmet et, iş yap. Korku pompalayarak kendi oylarını yükseltme, bizim oylarımızı düşürme isteği var. Özgür Özel, İzmirlileri tanımaz, bilmez. İzmir kardeşlik memleketidir. Hoşgörü içinde burada yaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

HERKES BU ŞEHRİN 5 YIL İÇİNDE KABUĞUNU KIRDIĞINI GÖRECEK

"1294 mahalleyi adım adım gezen bir siyasetçi olarak söylüyorum. Ben 12 yıldır bu şehri adım adım gezdim. En ücradaki köylerin sorunlarını dahi bilirim. Projelerimiz ortada. Sadece belediye başkanlığını kazanalım da sonra ne olursa olsun… Ben hayata böyle bakmıyorum. Benim bakışım kazanmaktan ziyade yapılacak işleri başarma noktasından bakıyorum. Çoğu siyasetçiye göre belki farklı bakıyorum. İzmirli hemşerilerimizin bize teveccühünü görüyorum. Oy vermeyecekler de kendilerini nezaketle ifade ediyor. 25 yıllık sorunları 5 senede çözebilmek mümkün olmayabilir. Ama herkes bu şehrin 5 yıl içinde kabuğunu kırdığını görecek."

KARARSIZLARIN ÇOK YÜKSEK OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM

Bazı kamuoyu araştırmaları kararsız seçmen sayısını yüzde 10'un üzerinde gösteriyor. Ben kararsızların o kadar yüksek olduğunu düşünmüyorum. Oranların düştüğünü görüyorum. Ben kafetaryaya girdiğimde yüzü gülenlerle hafif tebessüm arasındaki farkı anlıyorum. Kararsızların çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Seçim olmayan dönemlerde anket yaptığınızda en fazla 20 kararsız oy olur. İnsanların siyasi partisi var. Seçim yaklaştı, 3 gün kaldı. Eskiden İzmir'de bir nevi tek kale maç olurdu. Şimdi öyle olmadığını, bu şehrin çantada keklik olmadığı görülecek. Projelerimizi koymuş olduk. 31 Mart'ta İzmir'in çantada keklik olmadığını, dayatma ile aday belirlenmesini daha net iradeleriyle ortaya koyacak. İzmirliler bir değişim istiyor. Hizmet alanında bir değişim isteniyor. Öyle Özgür Özel'in 3-5 kişi ile kafa kafaya verip yapay zekayı kullanarak, aday değiştirerek değil. İzmirliler hizmet noktasında değişim istiyor. Bir değişim yapacaksa onu İzmirliler yapar."