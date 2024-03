Deniz Doğan, gençlerle buluştu ve projelerini anlattı

Cumhur İttifakı Gaziemir Belediye Başkan Adayı Deniz Doğan, gençlerle bir araya gelerek geleceğe yönelik projelerini paylaştı. Gaziemir'in genç nüfusunu önemseyen Deniz Doğan, gençlerin beklenti ve taleplerini dinledi ve onların katılımını sağlayacak projeler üzerine konuştu.

GENÇLER ŞEHİRDE AKTİF ROL ALMALI

Buluşmada konuşan Deniz Doğan, gençlerin şehirde daha aktif rol almasını ve kendilerini ifade etmelerini sağlayacak çeşitli projeler üzerinde çalıştıklarını belirtti. Bunların arasında gençlerin eğitim, kültür, spor ve sosyal etkinliklere daha kolay erişebilmelerini sağlayacak projelerin yanı sıra, gençlerin istihdamını destekleyici programlar da bulunuyor. Deniz Doğan, gençlerin sosyal ve kültürel alanlarda kendilerini geliştirebilecekleri, sanatsal faaliyetlere katılabilecekleri ve sportif etkinliklere katılabilecekleri yeni mekanlar ve programlar üzerinde de çalıştıklarını ifade etti.

EĞİTİM VE DESTEK PROGRAMLARI

Ayrıca, gençlerin teknoloji ve girişimcilik alanlarında kendilerini geliştirebilecekleri eğitim ve destek programları da planlanıyor. Deniz Doğan, gençlerin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek onlara destek olacaklarını ve Gaziemir'i gençler için daha yaşanabilir bir şehir haline getireceklerini vurguladı.

"GENÇLERİMİZİN ENERJİSİNİ VE COŞKUSUNU HER ZAMAN HİSSEDİYORUM"

"Gaziemir'in sokaklarında yürürken, gençlerimizin yüreklerindeki samimiyeti ve kentimize duyduğu sevgiyi hissedebiliyorum. Bu kentin her köşesinde gençlerle birlikte olmak, benim için gurur verici bir deneyimdir.'' diyen Deniz Doğan sözlerini şu şekilde sürdürdü, ''Gaziemir'in güzellikleriyle dolu sokaklarında, geleceğe dair hayaller kurarken, gençlerimizin enerjisini ve coşkusunu her zaman hissediyorum. Gençler, bu kentin geleceği. Gençlerin omuzlarında yükselecek olan Gaziemir'in daha da büyümesi, daha da gelişmesi için hep birlikte çalışacağız. Gençlerimizin geleceğe güvenle bakabilmesi için elimizden geleni yapacağız. Onlara sağlam bir eğitim, kültürel ve sportif faaliyetlere katılım imkanı sağlayacak, onların yeteneklerini ve potansiyellerini en üst seviyede değerlendirecek ortamlar sunacağız. Çünkü gençlerimiz, ilçemizin en büyük zenginliğidir. 1 Nisan itibariyle kuracağımız Girişimcilik Merkezimizle, gençlerimiz yurtiçinde ve yurtdışında ticari girişimcilik konusunda yapacağı çalışmalara destek olacağız. Gençlerin Deniz abisi olarak her zaman yanlarında olacağım. Atatürk Kütüphanemiz sayesinde yeni nesil kütüphane deneyimine kavuşacaklar. Kütüphanemizde hem ücretsiz internet ve çay kahve ikramında istifade edecekler hem de keyifli vakit geçirerek bilgi dağarcıklarına yeni bilgiler ilave edecekler. 1 Nisan itibari ile kütüphanemizle ilgili çalımlarımıza başlıyoruz.'' dedi.

"ADALETLİ, ŞEFFAF VE İNSAN ODAKLI BİR YÖNETİM ANLAYIŞIYLA HAREKET EDECEĞİZ''

Gaziemir'in her bir köşesini, her bir mahallesini kucaklayacaklarını; adaletli, şeffaf ve insan odaklı bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini ifade eden Gaziemir Belediye Başkan Adayı Deniz Doğan, ''Gençlerimizin her birinin sesine kulak verecek, sorunlarını dinleyecek ve çözüm üreteceğiz. Benim için siyaset sadece bir görev değil, aynı zamanda bir hizmet ve sorumluluktur. Hemşehrilerime hizmet etmek, kentimizi daha yaşanabilir, daha güzel bir yer haline getirmek için buradayım. İnancım odur ki, 7'den 70'e her bir vatandaşımızla birlikte el ele verdiğimizde, Gaziemir'imizin geleceği daha da parlak olacaktır. Birlikte, Gaziemir'imizi daha da ileriye taşıyacağız.'' dedi.