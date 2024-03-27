Hamza Dağ, Tarihi Kemeraltı hayalini anlattı “Kemeraltı, İzmir’in kültürel yaşamının kalbinde yer alacak”

Hamza Dağ, seçim çalışmasına bugün Konak'ta başladı. Dağ, beraberinde Cumhur İttifakı Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ve AK Parti Konak İlçe Başkanı Said Başdaş ile birlikte İzmir Tarihi Kent Merkezi'ni canlandırmak için Kemeraltı Çarşısı'nda kurulan TARKEM'i ziyaret etti. Hamza Dağ ve beraberindekileri, TARKEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Deniz Barçın ve üyeler karşıladı.

"YAŞANABİLİR BİR İZMİR İÇİN 31 MART'A HAZIRLANIYORUM"

Hamza Dağ, milletvekilliği dönemi başta olmak üzere uzun yıllardır bir taraftan İzmir'in sorunları çözmek için gayret gösterenlere omuz verdiğini, bir taraftan da sürüncemede kalan, kangren haline gelmiş sorunlar için de çözüm yolu arayışını sürdürdüğünü belirterek, "Uzun soluklu bu çalışmalarımızın ardından şimdi elimize bir fırsat geçti. 18 Ocak'tan itibaren büyükşehir belediye başkan adayı olarak İzmirlilere projelerimizi, çözüm yollarımızı anlatıyorum. Şehrimizin her insanına daha yaşanabilir bir İzmir bırakmak, geçmişi ihya, geleceği inşa etmek için büyük bir aşkla 31 Mart'a hazırlanıyorum." ifadelerini kullandı.

"KEMERALTI, İZMİR'İN KÜLTÜREL YAŞAMININ KALBİNDE YER ALACAK"

Tarihi Kemeraltı bölgesi için hem hayallerine hemde projelerine değinen Hamza Dağ, "Projemizin adı 'KALBİMİZMİR: TARİHİ KONAK ATATÜRK MEYDANI VE KEMERALTI CAZİBE MERKEZİ PROJESİ' İhtiyaç duyduğu ilgi ve bakımı görmemesi nedeniyle zaman içerisinde eski canlılığını yitiren bölgemizde hayata geçireceğimiz projemizle bu değerli mirası restore ederek Kemeraltı'nı ve Konak'ı İzmir'in yeniden can damarı yapmayı hedefliyoruz. Konak ve Kemeraltı'ndaki tescilli binalar, projemizin en önemli parçalarından birini oluşturuyor. Bu binaları, müzeler ve kültürel mekanlar olarak işlevlendirileceğiz. Sokak sanatçılarının performansları, açık hava sergileri, müzik etkinlikleri ve lezzet festivalleri ile Kemeraltı, İzmir'in kültürel yaşamının kalbinde yer alacak." şeklinde konuştu.

"TURİST SAYISINI 2 KATINA ÇIKARACAĞIZ"

Hamza Dağ, son 30 yılda, İzmir'e yıllık 1 ile 1.5 milyon turistin geldiğini belirterek, "Projelerimizle görev süremin sonunda bu rakamı en az iki katına çıkaracağımıza inanıyorum. Tabii bunları hayalden gerçeğe dönüştürebilmemiz için önümüzde bir sınav var. Önce bu sınavı geçmemiz gerekiyor ve ancak sizin desteğinizle sınavı başarıyla verebiliriz. İzmir'i, İzmir yapan tüm paydaşların desteğine ihtiyacımız var." vurgusu yaptı.

"KEMERALTI'NIN UNESCO LİSTESİNE GİRMESİNİ İSTİYORUZ"

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın UNESCO sürecine değinen Hamza Dağ, konuşmasında şu ifadelere değindi: "Önümüzdeki dönem çok sıkı takip edeceğimiz, inşallah çok zor olmayacak şekilde de netice alacağımız bir süreç olacak. Bir yok kazası var o yol kazasını atlatacağız. Bizde Kemeraltı'nı UNESCO listesine girmesi taraftarıyız. Bunun da sonuna kadar takibini yapacağız. Önümüzdeki dönemde çok gecikmeden bu konuda başarılı olacağımızdan hiç şüphem yok." Program sonunda TARKEM yöneticileri, sunumlar ile tarihi çarşıya ilişkin Hamza Dağ ve beraberindekilere bilgi verdi.

TARİHİ ÇARŞIYI ZİYARET ETTİ

Dağ, daha sonra Cumhur İttifakı Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ve AK Parti Konak İlçe Başkanı Said Başdaş ile birlikte Tarihi Kemeraltı Çarşısını ziyaret etti. Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği Hamza Dağ, esnafın tek tek elini sıkarak, taleplerni dinledi. Çarşıda gezen aile ve çocukları da unutmayan Dağ, çocuklara oyuncaklar hediye edip, ailelerle hatıra fotoğrafları çektirdi.

VATANDAŞ HİZMETSİZLİKTEN ŞİKAYETÇİ

Hamza Dağ, seçim çalışması boyunca duyduğu yol şikayetini, burada da duydu. Vatandaşlar özellikle caddelerin bozukluğu nedeniyle Hamza Dağ'a dert yanarak, göreve gelmesinin ardından hizmet istediğini belirtti. Tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafı da çarşının yollarından dert yandı. Hamza Dağ ise tüm taleplere cevap vererek, göreve geldiği andan itibaren çok çalışacağının sözünü verdi.

"CANLA BAŞLA ÇALIŞACAĞIZ"

Hamza Dağ'ın ziyareti sırasında bir vatandaş şikayetlerini şu sözlerle anlattı: "Yol çok istiyoruz. Güzel bir yolumuz olsun istiyoruz. Nerde yol var ki? Her yere yol istiyoruz. Otobüs konusu, kızım 9 Eylül'de okuyor sabahları okula gidemiyor. Sorun fazla, birde koku problemimiz var özellikle de yazın. Artık rüyalarımıza giriyor." Dedi. Hamza Dağ ise bu şikayete, "İşimiz çok kardeşim, hepsiyle uğraşacağız. Canla, başla çalışacağız." cevabını verdi.