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Giriş Tarihi: 27.3.2024 14:31

İki küs kardeş muhtarlık için yarışıyor... ‘Ağabeyimin yüzü eskidi yeni yüzler gelsin istiyorum’

Konya’nın Seydişehir ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesinde yaşayan iki küs kardeş muhtarlık için mücadele veriyor. 2 dönemdir muhtarlık yapan Yavuz Kandemir (55) seçimi tekrar kazanacağına inanırken, kardeşi Halil Kandemir (53) ise, “Ağabeyim çok yoruldu. Artık onu dinlendirmek istiyorum. Yeni bir yüzün gelmesini istedim. Kazanacağım” dedi. Bazı aile üyelerinin ise daha büyük bir sıkıntı yaşanmaması için sandığa gitmeme kararı aldıkları öğrenildi.

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İki küs kardeş muhtarlık için yarışıyor... ‘Ağabeyimin yüzü eskidi yeni yüzler gelsin istiyorum’

Seydişehir ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesinde muhtarlık yarışı hız kazandı. 66 haneli, 325 kişinin yaşadığı ve 233 seçmenin bulunduğu mahallede yıllardır küs olan iki kardeş arasında büyük bir mücadele yaşanıyor.

İki dönemdir muhtarlık yapan Yavuz Kandemir, üçüncü dönemde de kazanabilmek için yeniden aday oldu. Ancak karşısına hiç beklemediği bir aday çıktı. Aralarında küslük olduğu öğrenilen kardeşi Halil Kandemir'de ağabeyinin karşısına aday olarak çıktı.

AĞABEYİMİ DİNLENDİRMEK İSTİYORUM, BEN KAZANACAĞIM

Mevcut muhtar Yavuz Kandemir, seçime günler kala çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Üçüncü kez kazanacağına inandığını belirten Kandemir, "Kardeşim aday ama ben yine kazanacağıma inanıyorum" dedi.

Halil Kandemir ise, "Ağabeyim çok yoruldu. Artık onu dinlendirmek istiyorum. Yeni bir yüzün gelmesini istedim. Biz 10 kardeşiz. Şuan diğer kardeşlerimizle aramızda bir sorunumuz yok. Kazanacağım" diyerek iddiasını ortaya koydu. Bazı aile üyelerinin ise kardeşler arasında daha büyük bir sorun yaşanmaması için sandığa gitmeyi düşünmedikleri öğrenildi.

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İki küs kardeş muhtarlık için yarışıyor... ‘Ağabeyimin yüzü eskidi yeni yüzler gelsin istiyorum’
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