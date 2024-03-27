İki küs kardeş muhtarlık için yarışıyor... ‘Ağabeyimin yüzü eskidi yeni yüzler gelsin istiyorum’

Seydişehir ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesinde muhtarlık yarışı hız kazandı. 66 haneli, 325 kişinin yaşadığı ve 233 seçmenin bulunduğu mahallede yıllardır küs olan iki kardeş arasında büyük bir mücadele yaşanıyor.

İki dönemdir muhtarlık yapan Yavuz Kandemir, üçüncü dönemde de kazanabilmek için yeniden aday oldu. Ancak karşısına hiç beklemediği bir aday çıktı. Aralarında küslük olduğu öğrenilen kardeşi Halil Kandemir'de ağabeyinin karşısına aday olarak çıktı.

AĞABEYİMİ DİNLENDİRMEK İSTİYORUM, BEN KAZANACAĞIM

Mevcut muhtar Yavuz Kandemir, seçime günler kala çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Üçüncü kez kazanacağına inandığını belirten Kandemir, "Kardeşim aday ama ben yine kazanacağıma inanıyorum" dedi.

Halil Kandemir ise, "Ağabeyim çok yoruldu. Artık onu dinlendirmek istiyorum. Yeni bir yüzün gelmesini istedim. Biz 10 kardeşiz. Şuan diğer kardeşlerimizle aramızda bir sorunumuz yok. Kazanacağım" diyerek iddiasını ortaya koydu. Bazı aile üyelerinin ise kardeşler arasında daha büyük bir sorun yaşanmaması için sandığa gitmeyi düşünmedikleri öğrenildi.