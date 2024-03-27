Kocaispir: CHP’nin adayı algı oluşturuyor... Adana’da sokakları deterjanla yıkanan tek ilçeyiz

Başkan Kocaispir, 2019 yılında Yüreğir'de belediye başkanı seçilmesi ile birlikte ilçede üzerinde en hassas durduğu konuların başında temizliğin geldiğini ifade ederek özellikle pandemi sürecinde yaptığı çalışmaların Türkiye'ye örnek gösterildiğini, Adana'da sokakları deterjanla yıkanan tek ilçenin Yüreğir olduğunu vurguladı.

Kocaispir, 'Dip Köşe Bucak Mahalle Temizliği' ve 'Bahar Temizliği' uygulamalarıyla ilçenin cadde ve sokakları, refüjler, kaldırımlar, yollar, parklar ve tüm mahallenin büyük bir titizlikle temizlendiğini, uygulamaların devam ettiğini kaydetti.

YÜREĞİR BİZİM EVİMİZ

CHP'nin Yüreğir adayı Ali Demirçalı'nın "Yüreğir'de belediyecilik iflas etmiş. Cadde ve sokaklar çöp yığınları ile dolu" açıklamasının talihsiz ve asılsız olduğunu ifade eden Kocaispir, şunları söyledi: "Temizlik ekiplerimiz görevinin başındadır. Hergün 07.00 - 15.00 gündüz ve 15.00 - 23.00 gece vardiyası olmak üzere günde iki kez çöpler alınmaktadır.

Gündüz vardiyasında 55 çöp kamyonu, 4 büyük süpürgeli, 3 orta süpürgeli, 6 çöp taksi, 4 dal aracı, 2 sulama aracı tüm mahallelerimizde temizlik çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Gece vardiyasında ise 8 çöp kamyonu, 1 süpürgeli araç, 1 sulama aracı, 1 kepçe ve 1 damperli kamyon halkımızın hizmetindedir. Yüreğir bizim evimizdir."