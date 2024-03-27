PKK’lı terörist kıskıvrak yakaladı

Terör örgütü PKK'nın kadın yapılanmasına bağlı olarak seçimlere müdahale etmek maksadıyla görevlendirildiği belirlenen "Dorşin Botan" kod adlı kadın terörist Şırnak'ta yakalandı. 21 Mart'ta il merkezinde operasyon düzenlendiği bildirilen valilik açıklamasında "Operasyonda, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve Türkiye'ye illegal yollardan giriş yaparak terör örgütünün yurt içinde YPS faaliyetlerini yönetmek ve seçimlere müdahale etmek maksadıyla görevlendirilen bir terörist yakalanmıştır" ifadelerine yer verildi. Açıklamada Ç.G, adlı teröristin 2009'da örgüte katıldığına yer verildi.