Sandığa giderken tercihiniz ’barış, huzur, hizmet ve projelerden’ yana olsun

Seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla iftarda buluşan Cumhur İttifakı Akdeniz Belediye Başkan Adayı ve Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, "31 Mart günü sandığa giderken tercihiniz barış, huzur ve kardeşlikten yana olsun. Oylarınız, hizmet ve proje üretenlerden, Akdeniz'i sadece 5 yılda değiştirenlerden yana olsun. Halkımızdan ricam, uzun yıllar sonra kentimizde sağladığımız huzur ve güven ikliminin bozulmasına, Akdeniz'in hizmetlerden mahrum kalmasına izin vermeyin" dedi.

Programda, Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Fasıl, Meddah, Hacivat-Karagöz, Orta Oyunu, Gölge Oyunu ve Âşuk ile Maşuk gösterileri vatandaşların beğenisini topladı. Vatandaşlara hitap eden Başkan Gültak, kente huzur, barış ve kardeşliği getirdiklerini belirterek, ayrımcılığı ortadan kaldırdıklarını söyledi.

"5 yıl daha birlikte yol yürümeye devam edeceğiz"

"Yakın geçmişte sokaklarında olayların, kavgaların eksik olmadığı Akdeniz'de, bugün ise barış ve kardeşlik havası var" diyen Başkan Gültak, "Bugün artık Türk'ü, Kürt'ü, Çerkez'i, Arap'ı, Sünni'si, Alevi'si ile hepimiz bir aradayız. Çünkü herkesi kucaklıyor, kimseyi ayrıştırmıyor, ötekileştirmiyoruz. Bu sayede ilk dönemde her kesimin belediye başkanı olmayı başardık. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak hepimiz kardeşiz, biriz, beraberiz. Kadınlar ve gençler için gerçekleştirdiğimiz hizmet ve projelere yenilerini ekleyerek bir 5 yıl daha birlikte yol yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Değerlerimizi kabul eden herkes kardeşimizdir"

Konuşmasında, isim ve parti adı vermeden diğer adayları da eleştiren Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Sen Kurtuluş Savaşı'nda çarpışarak yan yana yatan atalarını mı inkar ediyorsun. Bu ülkenin kurtarıcısı ve kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü mü inkar ediyorsun. Cumhuriyeti mi inkar ediyorsun. Hepimizin ortak değeri olan İstiklal Marşı'nı mı inkar ediyorsun. Siz kıymetli vatandaşlarımızla birlikte Akdeniz'i bu adaylara bırakmayacağız inşallah. Atatürk de Türkiye Cumhuriyeti de Bayrak da bizim, ülke de bizim. Bunları kabul eden herkes bizim kardeşimizdir" şeklinde konuştu.

"Halkımızın güven ve sağduyusuna inanıyorum"

Akdeniz Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Akdeniz Belediye Başkan Adayı Mustafa Gültak, artık sayılı günler kalan 31 Mart yerel seçimlerinde oy verecek Akdeniz sakini seçmenlerden destek isteyerek, "Sandığa giderken, hizmet, proje ve yatırımlarla 5 yılda Akdeniz'i değiştiren Mustafa Gültak'ı unutmayın. Geçmiş yöneticilerin 20-25 yılda yapamadığını, sadece 5 yıl sığdıran bu kardeşinizi unutmayın. Bin bir zahmetle sağladığımız barış, huzur, kardeşlik ve güven ikliminin bozulmasına lütfen izin vermeyin. Halkımızın sağduyusu ve güvenine inanıyor, önümüzdeki 5 yıl için yeni vizeyi alacağımızdan şüphe etmiyorum. Oylarınızı verin ki Devlet kazansın, Cumhuriyet kazansın, kadınlar ve gençler kazansın. Bize destek verin ki hizmet ve projeler kesintisiz ve artarak devam etsin" dedi.