Seçim broşürü dağıtırken saldırıya uğramıştı: Ramazan amca’ya geçmiş olsun telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Maltepe'de AK Parti broşürü dağıtırken 3'ü CHP Maltepe İlçe Başkanlığı üyesi 6 kişinin saldırısına uğrayan 72 yaşındaki Ramazan Şahin'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu. Erdoğan, Maltepe'de AK Parti broşürü dağıtırken 3'ü CHP Maltepe İlçe Başkanlığı üyesi 6 kişinin saldırısına uğrayan 72 yaşındaki Ramazan Şahin'e telefon görüşmesinde, "Rabbim şifalar versin. Bize düşen bir şey şu anda var mı?" diye sordu. Şahin de "Cumhurbaşkanım Allah senden razı olsun" diye cevap verdi. Erdoğan'ın sağlık durumunu sorduğu Şahin, darp nedeniyle vücudunun bazı yerlerinde morarmalar olduğunu, evde dinlendiğini söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun üzerine, "Ben doktorumu sana bir göndereyim de seni bir de onlar gözden geçirsinler" ifadesini kullandı. Ramazan Şahin de "Tamam Cumhurbaşkanım. Sen ne dersen o olur. Allah senden razı olsun. Aradığınız için çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar" şeklinde karşılık verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Şahin'in eşine selamlarını da iletti.Saldırıyı gerçekleştiren Y.S., K.S. ve B.U. ile olaya karıştığı belirlenen E.D., Ö.İ. ve C.D. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü CHP Maltepe İlçe Başkanlığı üyesi olduğu ortaya çıkarken 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 şüpheli tutuklandı.