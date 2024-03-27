Türk doktor Gazze’de insanlığın umudu oldu!

GELDİĞİMİ DUYANLAR BOYNUMA SARILDI

Op. Dr. Taner Kamacı, son paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Mısır'dan Gazze'ye geçene kadar bütün suratlar asıkken, Gazze'ye geldiğimiz anda tüm bu savaşa, acıya, yokluğa, bütün bu sıkıntılara rağmen hep gülen insanlar gördüm. Bu beni çok etkiledi. Bizi çok iyi karşıladılar. Özellikle Türkiye'den geldiğimi duyan birçok kişi gelip direkt boynuma sarıldı. Buradaki insanların Türkiye'den çok fazla beklentisi var. Şu anda bulunduğumuz yer, Han Yunus ile Refah arasındaki bir bölgede. Gazze Avrupa Hastanesindeyiz. Burada sağlık hizmeti veriyoruz. Burada 6 aydır tüm dünyanın gözü önünde süren büyük bir zulüm ve soykırım var. Buna rağmen sessiz kalan, maalesef gücü yettiği halde sessiz kalan devletler, hükümetler var. Kişisel olarak herkesin imtihanı kendine, ben de kendi imtihanımı vermek için buradayım. Çünkü ben öncelikle inançlı sonra da vicdanlı bir insanım.