Tütüncü: Otogarlar bir şehrin aynasıdır

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'ni ziyaret etti. Tütüncü, Otobüs firmalarını tek tek gezerek sohbet etti, yola çıkacak vatandaşlara da hayırlı yolculuklar diledi. AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse ile beraber, Antalya Şehirler Arası Otobüs İşletmeleri Eğitim ve Yardımlaşma Derneği'ni de ziyaret eden Tütüncü, otobüs işletmelerinin istek ve taleplerini dinledi. Otogar kiralarının ve otobüs giriş çıkış ücretlerinin yüksekliği, otobüs firmalarının şehir içi servislerinin kaldırılması, kışın otobüslerin park alanları ile ilgili sorunlar dile getirildi.

Tütüncü, otogar esnafının sıkıntısını yakından takip ettiklerini söyledi. Şehir içi trafiğinden dolayı kaldırılmak istenen otobüs firmaları servisleri ile ilgili Tütüncü, "Antalya'nın altın çağında öncelikli ele alacağımız konu Antalya'nın trafik sorunu olacak. Antalya'nın ulaşım sorununu çözmek için bir mastır plan üzerinde çalıştık. Çalışılan mastır planda da Antalya'ya araçların şehir dışından az girmelerine yönelik bir adım olacak" dedi.

ÇİÇEK GİBİ BİR OTOGAR

Bir otogar esnafının; hiç bir zaman fikrinin alınmadığını söylemesi üzerine Tütüncü, "Antalya Büyükşehir'de, sizlerle ortak aklın yol göstericiliğinde adımlar atacağız. Biz otogarı çiçek gibi bir hale getireceğiz. Evvelinde yapmamız gereken bu olacak. Otogarın girişinden itibaren aşınmış, eskimiş yolları Antalya'mıza yakışır hale getireceğiz. Otogarın öncelikli bütün problemlerini çözeceğiz. Öncelikle sektörle bir buluşma yapacağız. Bu buluşmayı otogarda yapacağız. Otogarı otogarda konuşacağız. Ve otogarın kararlarını birlikte alacağız. Ben belediye başkanı olarak sizlerin yanında olacağım. Otogarlar şehrin bir aynasıdır. Havalimanları bir aynıdır. Şehre gelen ya önce havalimanından gelir, ya da otogardan gelir. Bozuk yollarına bakan, peyzajına bakan bu şehir dökülüyor der. Siz hiçbir dönemde olmadığı kadar burada kendinizi yönetimin içerisinde karar alma süreçlerinde göreceksiniz" diye konuştu.

BİZİM İÇİN ESNAFIMIZIN MUTLULUĞU ÖNEMLİ

"Biz sizlerin tecrübelerine çok kıymet veriyoruz" diyerek, sözlerini sürdüren Tütüncü, "Biz bütün otogarların işletmesini esnaflarımızın mutlu olacağı şekilde yapmalıyız. Her şeye birlikte, beraber karar vereceğiz. Şehrin geleceğini de birlikte ve beraberce şekillendireceğiz. Kepez'de 15 yıl boyunca esnafımızın istemediği hiçbir şeyi yapmadık. Bizim için önemli olan esnafımızın mutluluğu… 15 yıllık zaman zarfında ne esnaf odası, ne esnaf derneği çıkıp bize esnaf istedi, belediye başkanı bunun tam tersini yaptı, diyemez. Buranın aslanı da, kaplanı da, kralı da sizsiniz. Yıllarınızı vermişsiniz bu işe… Biz sizin bilgilerinizden, mesleki deneyimlerinizden istifa etmek, kalbimizi ve güçlerimizi sizinle birleştirmek için buradayız" dedi.

TAŞIYAN MUTLU OLMAZSA, TAŞINAN HİÇ MUTLU OLMAZ

Antalya Şehirler Arası Otobüs İşletmeleri Eğitim ve Yardımlaşma Derneği ziyaretinde konuşan AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse de, "Esnaf mutlu olmazsa, taşıyan mutlu olmazsa, taşınan hiç mutlu olmaz. İşinizi yaparken severek yapacaksınız ki; hizmet verdiğiniz insanlara daha iyi hizmet vereseniz. Dolayısıyla buradaki temel mantık bu… Hakan Tütüncü, bu mantığı belediye başkanı olduğu günden bu yana 15 yıldır sürdüren bir belediye başkanı. 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz' diye, boşa söylememiş atalarımız. Dolayısıyla yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" diye konuştu.