Yargıtay Birinci Başkanlığı seçimlerinde 6’ncı turda da sonuç çıkmadı

Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca'nın 24 Mart 2024 tarihinde görev süresinin dolması sebebiyle yapılmaya başlanan seçimlerde 6'ıncı tur oylama geride kaldı. Adaylar üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlayamadığı için Yargıtay Birinci Başkanı belirlenemedi.

Yargıtay Birinci Başkanlığı için seçimlerin 6'ıncı tur oylamasında Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ve Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez yarıştı. Altıncı tur oylamada; Akarca 131, Şentürk 99, Kerkez 98 oy aldı. Altıncı tur oylamada da salt çoğunluk sağlanamadığı için seçim 7'nci tur oylamayla devam ediliyor.

Yargıtay Birinci Başkanlığına aday olan isimlerin başkan seçilebilmeleri için 348 üyenin 175'inin oyunu alması gerekiyor.

SEÇİMLERDE 6 TUR GERİDE KALDI

Yargıtay Büyük Genel Kurulu; Birinci Başkanı, Birinci Başkan Vekilleri ile Daire Başkanlarını kendi üyeleri arasından, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçiliyor. İlk 3 oylamada sonuç alınamadığı için, 4'üncü tur, 3'üncü tur oylamada en çok oy alan Akarca ile eşit oy alan Şertürk ve Kerkez arasında yapılmıştı. Dördüncü tur oylamada Mehmet Akarca 96, Muhsin Şentürk 105 ve Ömer Kerkez 125 oy almış, salt çoğunluk sağlanamadığı için 5'inci tur oylamaya geçilmişti. Beşinci tur oylamada, Akarca 105, Kerkez 127, Şentürk ise 96 oy almıştı. Adayların salt çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle seçime 6'ncı tur oylamayla devam edilmişti. Ancak 6'ncı tur oylamada da adaylar, salt çoğunluğu sağlayamadığı için başkan belirlenemedi.