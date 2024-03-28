Attığımız adımın küresel harekete dönüşmesinden çok memnunuz

Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilir kalkınma planları kapsamında sunmuş olduğu 'Sıfır Atık' karar metninin BM Genel Kurulu'nda 105 ülkenin destek verdiğiyle kabul edilmesi sonucunda ilan edilen '30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü' bu yıl ikinci kez kutlanacak. Emine Erdoğan bu özel günde BM, OECD, UNESCO, Türkiye'nin daimi temsilcilikleri, UNEP ve dış misyonlarda düzenlenecek etkinliklere gönderdiği video mesajda " 2017 yılında attığımız Sıfır Atık Hareketi'nin, BM Genel Kurulu kararıyla küresel bir harekete dönüşmesinden büyük memnuniyet duyuyorum. Ortak evimiz dünyayı daha yaşanabilir bir yer yapmak için, vaktini ve emeğini ortaya koyan bütün çevre gönüllülerinin, Sıfır Atık Günü'nü kutluyorum. Kaynakların en üst düzeyde kullanıldığı, atıkların en aza indirildiği ve sürdürülebilirliğin üstün geldiği refah dolu bir dünya diliyorum" dedi.