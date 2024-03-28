ABD heyeti yarın Türkiye’de! MSB kaynakları duyurdu: İşte ele alınacak konular

Türk Silahlı Kuvvetleri, başta terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini kesintisiz bir şekilde sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısında yapılan açıklamaya göre, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 38 terörist etkisiz hale getirildi.
Böylece, yılbaşından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 268'i Irak'ın, 378'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 646 oldu.
1 TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU
Yine, bu hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist daha Habur'daki Hudut Karakoluna teslim oldu.
Son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 82 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2'si terör örgütü mensubu. 2 bin 572 şahıs ise hududu geçemeden engellendi.
ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ
Personel ve askeri öğrenci alım/temin faaliyetler de planlandığı şekilde devam ediyor.