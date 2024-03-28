ABD heyeti yarın Türkiye’de! MSB kaynakları duyurdu: İşte ele alınacak konular

Türk Silahlı Kuvvetleri, başta terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini kesintisiz bir şekilde sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısında yapılan açıklamaya göre, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 38 terörist etkisiz hale getirildi.

Böylece, yılbaşından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 268'i Irak'ın, 378'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 646 oldu.