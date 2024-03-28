Bakan Göktaş: “85 milyon vatandaşımıza hizmet götürdük"

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Meclis Başkanı Mustafa Ali Çelikten ile TOBB Afyonkarahisar Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Funda Güleç Yaman'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile birlikte Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Av. Ali Özkaya ve Av. İbrahim Yurdunuseven, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu ile kadın girişimciler katıldı.

POTANSİYEL GELİŞTİRİLECEK

Toplantının açış konuşmasını TOBB Afyonkarahisar Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Funda Güleç Yaman gerçekleştirdi. Yaman, "Kurulumuz 19 Kasım 2023'te göreve başlayan 106 kişilik bir ekip ile Afyonkarahisar ve çevre ilçelerinin oda ve borsa üyelerinden oluşmaktadır. Hedeflerimiz doğrultusunda birlikte çalışmaya hazırız. Vizyonumuz kendini geliştirmeye açık ve girişimci olmak isteyen tüm kadınların teknolojinin desteği ile hayallerindeki girişimciliklerini gerçekleştirmelerine aracılık ederek, kadın girişimcilerin sayısını artırmaktır. Misyonumuz ise; Afyonkarahisar ilinde kadın girişimcilik potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi, donanımlı hale getirilmesi amacıyla politikalar belirlemek ve girişimcilik kültürünü kadınlar arasında gelişmesine öncülük etmektir" dedi.

"HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Yaman, konuşmasına şöyle devam etti, "Bu hedef doğrultusunda iş hayatında farkındalık yaratmak kapasiteyi genişletmek ve şirketleri güçlendirmek için çalışacağız. Bu dönem projelerimizi bireysel gelişimden kurumların gelişimine yönelik bir akışta planlıyoruz. Ulusal ve uluslararası devam eden yeni dönemdeki projelerimizi, kadın girişimcilerimizi en iyi seviyeye çıkarmak için çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Özellikle kadın girişimcilerin yanı sıra gençleri de hedef alarak Afyonkarahisar'da kadın ve genç girişimciliğini destekleyici çalışmalar yürüteceğiz. Tabii bu yolda planlarımızı tek başına yapmayacağız. Üniversiteler, kamu kurumları, STK'lar ile birleşerek ilimizin kadın girişimcilerini en üst seviyeye taşıyacağız. Bunları hep birlikte başaracağız. Kadın varsa her şey var."

İŞ DÜNYASI KADIN GİRİŞİMCİLİĞE ÖNEM VERİYOR

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser de, "İş dünyası olarak kadınların ekonomide ve hayatın her alanında önemli roller üstlenmesini benimsiyor; çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz'in bünyesinde 2007 yılında Kadın Girişimciler Kurulu kuruldu. Odamızın eşgüdümünde Afyonkarahisar'da da Kadın Girişimciler Kurulumuz faaliyetlerini sürdürüyor. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odamızın Meclisi'nde de üç kadın üyemiz, Meslek Komitelerimizde de yine kadın üyelerimiz bulunuyor. Kadın üyelerimizin sayılarını yeterli bulmadığımı da bu vesile ile ifade etmek isterim. Malumunuz olduğu üzere Afyonkarahisar örnek bir projeye imza attı. Valiliğimizin himayelerinde kurulan Kadın Kültür Evleri ve Kooperatifleri, kadınları üretim süreçlerine dahil ederken aynı zamanda aile, çocuk ve eğitim gibi konularda da farkındalığın artmasını sağladı. Bu başarılı projenin büyüyerek devam etmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

AİLE YAPISI KORUNMALIDIR

Aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesinin de önemine dikkat çeken Serteser, "Günümüzün bir sorunu ekonomi ise bir sorunu da aileyi korumaktır. Aile yapısına yönelik küresel hâle gelen meydan okumalar, dünyanın önde gelen tüm milletlerini tehdit ediyor. Ülkemiz, aile yapısının sağlamlığını koruyarak da dünyaya örnek olmalıdır. İş dünyamız aile yapısının korunması adına Bakanlığımızla işbirliği yapmaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

KADINANALAR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR

Serteser, konuşmasını şu sözlerle noktaladı: "2021 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde Vefa Ödülü'ne layık görülen Kemal Tahir, unutulmaz eseri Devlet Ana'da yiğit, özü sözü doğru bir kadın olan Bacı'dan yola çıkarak Osmanlı İmparatorluğumuzun kuruluş yıllarını anlatır. Afyonkarahisar da yiğit Kadınanalar şehridir. Selçuklu İmparatorluğumuz döneminden itibaren Kadınanalarımız şehrimizi ihya etmiştir. Kadınlar, Mevlevihane'de yöneticilik görevini üstlenmiş; Milli Mücadelemizde de hem cephelerde hem de geri hizmette üstün fedakârlıklar göstermiştir. Bugün devletimizin iki üst düzey yöneticisi olan Sayın Bakanımız ve Sayın Valimizi Odamızda ağırlamaktan duyduğum mutluluğu tekrar belirterek sizleri selamlıyorum."

FRİGYA KADIN ÜRÜNLERİ PAZARI AÇILDI

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ise "Buradaki hanımlarımızın ve gençlerimizin pek çoğu yaptığımız çalışmaları yakinen biliyor. Hepsiyle yakın bir temas ve iletişim içindeyiz. Hüsnü Başkanımızın ifade ettiği gibi Kadınalar şehrinin ilk kadın Valisi olarak elimizden geldiğince kadınlara her zaman için yol gösteren, öncü olan, kıymetli çalışmalara imza atmaya gayret ettik. Hüsnü Başkanımızın ifade ettiği gibi Kadın Kültür Evlerimiz ve Kooperatiflerimizin daha aktif olması, onların eksikliklerinin giderilmesi, kadınlarımızın ev eksenli çalışmalarında satışlarında yaşanan sorunların çözülmesi konusunda çalışmalar yaptık. Örneğin turizm merkezimiz olan Frig Vadisi'nde, Frigya Kadın Ürünleri Pazarı'nı, Sayın Bakanımızın teşrifleriyle açtık. İnşallah yazın, turizm zamanında çok güzel kazanç sağlanacağını düşünüyoruz. Ramazan ayı boyunca, kadınlarımızın satış yapabilmesi için Zafer Meydanı'nda Kadın Kültür Evleri ve Kooperatiflerimizin, Halk Eğitim Müdürlüğümüzün kursiyerlerinin emeklerinden oluşan satış yerleri açtık. İftar sonrası etkinlikler başlıyor ve kadınlarımız üretimlerini ekonomiye kazandırmak için canla başla mücadele ediyorlar" diye konuştu.

"VALİLİĞİMİZİN KAPISI SİZLERE AÇIK"

Vali Yiğitbaşı, "Bu yılın başında Ortak Akıl Buluşmaları adı altında toplantılar düzenledik. Burada göreve başlamadan önce 'Afyon, uyum şehridir' dediler. Ben bunu gerçekten iki yıldır yaşadım. Bu nedenle teşekkür ediyorum. Afyonkarahisar için güzel şeyler yapmaya hep birlikte devam etmenin azmi ve inancıyla bugünkü toplantının hayırlı olmasını diliyorum. Valiliğimizin kapısının sizlere açık olduğunu belirtmek isterim. İnşallah ortak paydalarımızı güçlendirerek çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

"VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2009 yılında Brüksel'de Milletvekili seçilmemin ardından Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odamıza gelmiştim. Bu vesile ile sizlerle tekrar bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum" sözleriyle başladığı konuşmasında kadın girişimciliğin önemine dikkat çekti. Bakan Göktaş, "Kadın girişimcilerimizle, Kadın Kooperatiflerimizle bir araya gelmek, bizler için oldukça kıymetli. TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile ilk buluşmamızda da her gittiğim ilde kadın girişimcilerimizin yanında olmaya, onların dertlerini dinlemeye, onların sıkıntılarını dinlemeye, onlara yoldaş olmaya, onlara yeni yollar açmaya söz verdim. Her gittiğim ilde kadın girişimcilerimizle bir araya geliyorum. Sizlerin başarma arzusu, üretme azmine destek olmak için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"GÜCÜMÜZÜ BAŞARILI VE AZİMLİ KADINLARDAN ALIYORUZ"

Bakan Göktaş, şöyle devam etti: "Türkiye son 22 yılda gösterdiği özveri ile büyüdü, gelişti, yükseldi. Bir asırlık yatırımları çeyrek asır dolmadan sizlerin emekleriyle gerçekleştirdik. Sizlerin çabasıyla Türkiye Yüzyılı'na ulaştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemize bir asra sığmayacak eserler geliştirdik. 85 milyon vatandaşımıza hizmet götürdük. Bu süreçte kadınların refahının artırılmasına yönelik büyük atılımlar gerçekleştirdik. Hayatın her alanında eşit hak ve fırsatlardan faydalanmaları için önemli mesafeler kat ettik. Gençlerimize eğitimden sağlığa, bilişimden spora her alanda yeni imkânlar sunduk. Bugün siyasette, diplomaside, tüm karar alma mekanizmalarında kadınlar ve gençlerimiz aktif rollere sahipler. Bu şehrin çok büyük şansı var. Kadın Valisi, kadın Bakanı var; sizler gibi genç ve kadın girişimcilerimiz var. Afyonlu olarak kadın ve genç girişimci sayılarını kat kat artıracağımıza, kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmaları sürdüreceğimize inanıyorum. Gücümüzü bu ülkenin başarılı ve azimli kadınlarından alıyor, kıymetli gençlerimizle birlikte yol yürüyoruz."

Toplantı soru-cevap kısmının ardından fotoğraf çekimi ile sona erdi.