Başkan adayı Recep Ocak: Hayırlı olsun, o iş tamam

AK Parti'den Alaplı Belediye Başkan adayı olan Recep Ocak ilçeye 250 konutluk TOKİ için imzalar atıldığını söyledi. Göreve geldiğimizde Alaplı'ya her hafta bir bakanın geleceğini ifade eden Ocak, "Kamuoyunu sürekli meşgul eden ve vatandaşlarımızın sürekli merak ettiği TOKİ için imzalar atıldı yer tahsisi de yapıldı. İlk etapta 100 olmak üzere toplamda 250 konutluk proje başlıyor. Şunu her zaman söylüyorum bu akşam yine tekrarlıyorum. Göreve geldiğimizde belediyenin bütçesinden bir kuruş dahi harcamadan Alaplı'ya hizmet ettirmenin peşindeyiz. Bizim yapacağımız projelerin arkasında devlet kaynakları var. İlçemize kültür sitesi yapılıyor. Kültür Bakanlığı tarafından yapılıyor. İlçemize emniyet müdürlüğü yapılıyor İçişleri bakanlığı tarafından yapılıyor. Hastanemiz devam ediyor inşallah seneye nisan ayından hastalarımız orada tedavi görecek. İçinde 8 ana branşı olan mr cihazından röntgenine kadar bütün ekipmanlarıyla hazır olacak. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Sadece ve sadece Alaplı Belediyesi'ni aldığımızda Alaplı'daki değişim rüzgarını herkes görecek. Hizmetler akmaya başlayacak. Bizim dönemimizde her hafta bir bakan gelecek. Bu işler ancak bu şekilde gelir. Bizim işimiz kaynakları bulup buraya getirmek. Bu desteği de hükümetimizden, bakanlarımızı buraya getirerek olacak" dedi.

OCAK; ÇOK GÜÇLÜ GELİYORUZ

Vatandaşlarımız bizlere akşamdan bu yana eşlik ettiğini ifade eden Ocak; "Çok güçlü bir şekilde geliyoruz. Halkımızın gittiğimiz her ortamda büyük ilgi ve sevgisini görüyoruz. Bu da ekip arkadaşlarımızı ve bizleri çok mutlu ediyor. İnşallah 31 Mart akşamı seçimi de alarak Alaplı'mızı 1 Nisanda gerçek belediyecilikle tanıştıracağız. Hizmetlerimize ondan sonra devam edeceğiz. Bizim Alaplı sevdamız lafta sözde değil. Alaplı sevdası demek Alaplı'ya çok hizmet etmek demek. Alaplı da çok çalışmak demek. Bizler Alaplı'mızın 5 yılını çocuklarımız ve gençlerimiz için yeniden planlayacağız. Alaplı halkını çok seviyorum ve onlara çok güveniyorum. Bu kardeşlerine destek vereceklerine inanıyorum. Çünkü herkes değişim istiyor. Alaplı da değişim sesleri yükselmeye başladı. İnşallah bu süreç bizim için hayırlı olur" diye konuştu.