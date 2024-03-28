Başkan Beyazgül öğrenci evinde sahur yaptı

Türkiye'nin en genç şehri Şanlıurfa'da "Gençliğe Yatırım Geleceğe Yatırımdır" projesiyle Şanlıurfa'da gençlik için çok önemli proje ve hizmetleri kente kazandıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, gençlerin sahur davetini geri çevirmedi.

Harran Üniversitesinde Veterinerlik Fakültesi öğrencisi Bünyamin Açıkgöz'ün sosyal medyadan Başkan Beyazgül'e, "Başkanım bu gece üniversiteli gençler toplanıp hep birlikte sahur yapacağız. Sizi de aramızda görmek istiyoruz" mesajını ileterek sahura davet etmeleri üzerine Başkan Beyazgül de "Adresi DM (Direkt Mesaj) kısmından bekliyorum Bünyamin kardeşim. Siz çayı koyun, gerisini beraber hazırlarız" notunu düştü.

Ramazan Ayı'nın maneviyatının yaşandığı Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da yoğun çalışmaları arasında sahur vaktinin gelip çatmasıyla birlikte öğrenci evinin yolunu tutan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü öğrenciler kapıda karşıladı. Öğrencilerle samimi ve içten bir sohbete tutuşan Başkan Beyazgül öğrencilerin merak ettiği soruları da yine içtenlikle cevapladı.

Kendi öğrencilik yıllarından ve hayattan edindiği bilgi ve tecrübelerden de öğrencilerin istifade etmesini sağlayan Başkan Beyazgül, koyu sohbetin ardından mutfağa geçerek öğrenciler için sahurluk hazırladı. Keyifli anların yaşandığı buluşma, Halil İbrahim Bereketinin de yansıdığı sahur sofrasında afiyetle son buldu.