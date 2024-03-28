Bayraktar TB3 ASELFLIR-500 ile uçtu

BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), 25. uçuş testini yerli elektrooptik sistem ASELFLIR-500 ile gerçekleştirdi. Bayraktar TB3'ün, Tekirdağ Çorlu'da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ndeki Orta İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testinde ilk kez ASELSAN'ın milli olarak geliştirdiği ve sınıfında dünyanın en iyisi olan ASELFLIR-500 ile 6 saat uçtu.Test kapsamında ASELFLIR-500 Elektro- Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi entegrasyonu başarıyla tamamlandı. Test sırasında eğitim uçuşu yapan Bayraktar Akıncı TİHA da ASELFLIR-500 tarafından takip edildi. Toplam 196 saatlik test uçuşu yapan Bayraktar TB3, birçok kez 30 bin feetin üzerine çıkarak Yüksek İrtifa Sistem Performans Testlerinde ve sistem ve dayanım performansının ölçüldüğü testlerden de yüz akıyla çıktı.