CHP’nin trol hesabının yalanı ortaya çıktı! “Videodaki kişi olmamı çok isterdiniz dimi?”

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, dün seçim çalışmaları kapsamında tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı dolaştı.O sırada bir genç Dağ'a, TKP'li olduğunu ilk defa AK Parti'ye oy vereceğini söyledi.

CHP'NİN TROL HESABINDAN ASILSIZ İDDİA

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) trol hesaplarından Etkili Haber, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'a "TKP'liyim ama oyum AK Parti'ye." diyen gencin AK Parti Gençlik Kolları Yöneticisi Mustafa Tuğrul Turgut olduğunu iddia etti.