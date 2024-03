Diyarbakır’dan tarihi çağrı

LÜTFEN ŞU SORUMA, BÜTÜN KÜRT KARDEŞLERİM ELLERİNİ VİCDANLARINA KOYARAK CEVAP VERSİN

SIRADAKİ ESERLERİ SAY SAY BİTİREMEDİ

Onlar, çukur eylemleriyle Sur'u mahvederken, biz kimsenin burnunu kanatmadan meseleyi bitirmenin ve ardından da bölgeyi yeni baştan inşa etmenin mücadelesini vermedik mi?Onlar, her evden bir cenaze çıkartarak kan siyaseti yaparken, biz evlatlarımızı yaşatmak, eğitimiyle, sağlığıyla, istihdamıyla hayata bağlamak için çırpınmadık mı?Onlar, baskıyla, tehditle iradenizi haczederken, biz hak ve özgürlükleri genişleten sessiz devrimlerle, eşi benzeri görülmemiş reformlarla demokrasiyi güçlendirmedik mi?Onlar Diyarbakır annelerinin yavrularını dağa kaçırırken, biz sadece sizlerin kalbini kazanmanın yollarını aramadık mı?Başkan Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da 70 bin Batman'da 50 bin vatandaşa hitap etti:Lütfen şu soruma, bütün Kürt kardeşlerim ellerini vicdanlarına koyarak cevap versin. Diyarbakır, huzuru da özgürlüğü de yatırımı da hizmeti de refahı da AK Parti döneminde görmedi mi? Onlar, sizin iradenizle seçtiğiniz belediye başkanlarını, dağdan getirdikleri teröristlere mahzenlerde tokatlatırken, biz altyapısı ve üstyapısıyla Diyarbakır'ı bölgesinin yıldızı haline getirmek için uğraşmadık mı? Onlar, çukur eylemleriyle bu şehrin sembolü olan Sur'u mahvederken, biz kimsenin burnunu kanatmadan meseleyi bitirmenin ve ardından da bölgeyi yeni baştan inşa etmenin mücadelesini vermedik mi?Onlar, Diyarbakır Cezaevinin edebiyatını yaparken, biz burayı şehrimize yakışır bir müzeye ve kültür merkezine dönüştürmedik mi? Onlar, her evden bir cenaze çıkartarak kan siyaseti yaparken, biz evlatlarımızı yaşatmak, eğitimiyle, sağlığıyla, istihdamıyla hayata bağlamak için çırpınmadık mı? Onlar, esnafımızı, işçimizi, emeklimizi haraca bağlayıp, dağa çıkarmak için çocuklarına el koyarken, biz açtığımız üniversitelerle onlara daha iyi bir gelecek hazırlamak için çalışmadık mı? Onlar, yolların altına mayın döşeyerek masum insanları öldürmek için tuzak kurarken, biz açtığımız yollarla, inşa ettiğimiz tesislerle şehirlerimizi kalkındıracak yatırımları hayata geçirmedik mi? Onlar ülke ve millet düşmanı ne kadar marjinal varsa hepsini Diyarbakır'a getirip propaganda peşinde koşarken, Diyarbakır annelerinin yavrularını dağa kaçırırken, biz sadece sizlerin kalbini kazanmanın yollarını aramadık mı? Onlar, baskıyla, tehditle, şiddet kullanarak, can alarak, kan dökerek iradeniz haczederken, biz hak ve özgürlükleri genişleten sessiz devrimlerle, eşi benzeri görülmemiş reformlarla demokrasiyi güçlendirmedik mi. Bu kalkınma atılımlarının yeni bir safhasında desteğinizi istemek üzere geldik.Çevremizdeki ülkelerin çoğu kan ve ateş çemberinde kıvranırken, bizim güvenliğimizi, huzurumuzu, esenliğimizi, istikrarımızı, refahımızı bozmaya yeltenenlere asla eyvallah etmedik, etmeyeceğiz. PKK'yı da sınırlarımız içinde kıpırdayamaz, eylem yapamaz hale getirdik. Sınırlarımızın ötesini adım adım kontrol altına alıyoruz.Kent uzlaşısı adı altında kirli bir ittifak kurdular. Tek sermayesi sizlerin oyları olan DEM, Kürt kardeşlerimizin iradesini işporta pazarına çıkarmıştır. Diyarbakır halkının iradesini CHP adayına payanda yaptılar. Sizi güya devletin zulmünden kurtarma vaadiyle, demokratik siyaset palavralarıyla oylarınıza ipotek koydular. Kürt kardeşlerimizin, iradeleri üzerindeki ipotekleri parçalayıp atmasını bekliyoruz.Siyaset ülkenin sorunlarına diyalog yoluyla çözüm bulmak için yapılır. Elbette emperyalistlere kuklalık etmeyen, terörün her çeşidine mesafe koyan herkesle oturur konuşuruz. Ülkesi ve milleti için dertlenen herkesle konuşuruz. İstanbul'da ne kadar marjinal ideoloji mensubu varsa hepsini getirip Kürt kardeşlerimin başına patron yaptılar. 31 Mart, Kürt kardeşlerimizin tüm tasallutlardan kurtulup, özgür iradeleriyle şehirlerinin geleceğine karar verecekleri bir dönüm noktası olacak.Eser ve hizmet siyasetiyle son 21 yılda Diyarbakır'a 265 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık. Bağlar'da 1000 kişi kapasiteli kapalı yüzme spor salonunun yapımına devam ediyor. Kayapınar'daki 1000 yataklı şehir hastanesiyle beraber toplam 10 sağlık tesisinin inşası sürüyor. TOKİ vasıtasıyla 8 bin 872 konutun yapımına devam ediyoruz. 6 millet bahçesi projemizden 5'ini tamamladık, birinin yapımına devam ediyoruz. Lojistik Köprülü kavşağını bu sene tamamlıyoruz. Elazığ-Diyarbakır hızlı tren hattıyla ilgili etüt ve proje çalışmaları sürüyor. Silvan Barajı ile 4 barajın ve Silvan Barajı'nın suyunu toprakla buluşturacak tünellerin inşası sürüyor. Diyarbakır'ın 4 merkez ilçesinin 2055 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak 32 kilometrelik isale hattı projesinin yapımı sürüyor.Terör devleti İsrail'in Filistinli masumlara yönelik katliamı yüreğimizi dağlıyor. Filistin halkı destansı direnişleri ile tüm dünyaya insanlık, onur ve cesaret dersi verdi. Neredeyse 6 aydır aralıksız süren katliamın ardından önceki gün BMGK acil ateşkes kararı aldı. İsrail'in alınan karara uyması için bu ülke üzerindeki baskının artırılması gerekiyor. Gazzeli kardeşlerimizin bir an önce huzura kavuşması için her türlü çabayı göstereceğiz.Tapulu mülkü olarak gördükleri seçmenlerinin iradesini sağa sola peşkeş çektiler. Aynı nobranlığı bu seçimde de sürdürüyorlar. DEM'li bir avuç komprador dışında kimsenin ne olup bittiğinden haberi yok. Bizim belirlediğimiz adaylara gidip tıpış tıpış oy vereceksiniz dediler. Verdiler mi? Vermediler. Türkiye'nin bu işportacı siyaset anlayışından kurtulmasına vesile olmasını diliyorum.Bavul bavul paraların gidip geldiği, meclis üyeliklerinin, belediye şirketlerinin paylaşıldığı bir yerde, ilkeli bir ittifaktan söz edilemez. Muhalefet her seçim dönemi gibi yine atıp tutarak, yine yalan yanlış söyleyerek emeklilerimizi bize karşı kışkırtmaya çalışıyor. Ama kendilerine geçen seçimdeki sözleri sorulunca 'hatırlamıyoruz' diyerek işi arsızlığa vuruyorlar. Her gün haktan, hukuktan, yetim hakkından bahsediyorlar. Ancak valizler dolusu dolarlar, avrolar, paraların nereden geldiği, nereye gittiği belli değil. Açıklayamıyorlar.Türkiye'nin en kritik seçimlerinden birini suhuletle atlattık. İktidara giden yolu terör örgütü desteğinde arayanlara gittikleri yolun çıkmaz sokak olduğunu gösterdik. 81 vilayetimizin hepsi kazandı. millete ballandırarak atlattıkları ittifakın ve adayının çürük olduğu çıktı. 6'lı masa dediler şu anda hiçbiri parlamentoda değil. Altılı masanın yerinde yeller esiyor. Siyaset mühendisleri tarafından yıkıldılar. Birbirlerine yaptıkları kumpasları gördükçe onlar adına hicap duyuyoruz. Milletimizin verilmiş sadakası varmış. Allah yüzümüze bakmış da bunlar iktidara gelmemiş. İyi ki kazanmamışız diyerek bunu kabul ediyorlar. Dirayetli duruşumuzla milletimizin hançerlenmesinin önüne geçtik.BATMAN