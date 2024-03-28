DSİ’den Kayseri’ye 37 milyar liralık yatırım!

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Kayseri'ye yapılan DSİ yatırımları hakkında açıklamalarda bulundu. Özellikle modern sulama projelerinin ülkemiz için son derece önem arz ettiğini belirten Balta, son 21 yılda Kayseri'ye 52 sulama tesisi ile 568 Bin 725 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtıklarını söyledi.

KAYSERİ'YE 11 BARAJ, 4 GÖLET, 4 YERALTI DEPOLAMASI VE 1 HİS GÖLETİ

Elverişli tarım arazileri ve uygun iklim özellikleriyle İç Anadolu topraklarının tarımsal üretim potansiyeli bakımından Türkiye'de ilk sıralarda yer aldığını belirten Akif Balta; "Kayseri'de refah düzeyinin artması için son 21 yılda; 158 tesis ile 37 milyar 493 milyon 162 bin lira yatırım yaptık. Kayseri'de son 21 yılda 11 baraj, 4 gölet, 4 yeraltı depolaması ve 1 adet HİS göleti inşa ettik. Böylece 455,64 milyon m³ su depolama hacmine ulaştık" dedi.

1 BARAJ VE 1 GÖLETTE İNŞAAT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kayserili çiftçilerin tarımsal arazilerini büyük bir emek ve özveri ile değerlendirdiklerini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Kayseri'nin su kaynaklarını değerlendirmek için yeni baraj ve göletler inşa ediyoruz. Şu anda 1 baraj ve 1 göletin yapım çalışmaları devam ediyor. Bu işlerin tamamlanması ile 5 bin 810 dekar tarımsal araziyi daha sulama suyuna kavuşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

9 HİDRO ELEKTRİK TESİSİ KURDUK

Kayseri'de son 21 yılda 9 Hidroelektrik Enerji (HES) Tesisi işletmeye aldıklarını kaydeden Balta; "Yıllık 740,40 milyon kilowatt/saat enerji üretimi sağlandık. Kurulu gücü 174,64 MW olan bu tesisler sayesinde milli ekonomimize, yalnızca enerji alanında yıllık 1 milyar 700 milyon TL katkı sunuyoruz. Şuan planlama ve projelendirme safhasında olan 4 HES ile de ülkemizin enerjisine güç verecek olmaktan heyecan duyuyoruz. 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle yaklaşık 308 bin hanenin enerji ihtiyacını Kayseri'de Kurulu HES'lerle karşılıyoruz." dedi.