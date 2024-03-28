“Gelecek Partisinden 750 kişi aramıza katıldı” dedi! 12 kişi istifa etmiş, sadece 7’si CHP’ye katılmış

Aday belirleme sürecinde ilçe teşkilatlarını ve görüşlerini yok saydığı için birçok ilçe teşkilatının tepkilerine ve istifalarına neden olan CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, basına servis ettiği yalan haberle adeta rezil oldu.

Önceki gün bir basın açıklaması servis eden Yeşiltaş, Gelecek partisinden tam 750 kişinin CHP'ye üye olduğunu ve yeni üyelere parti rozetlerini Milletvekilleri ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey ile birlikte taktıklarını söylemişti.

Basına servis edilen bu haberin yalan olduğu ortaya çıktı. Gelecek Partisi haberle ilgili kamuoyu açıklamasında bulundu.

"SON 15 GÜNDE TOPLAM 12 İSTİFA VAR"

Yayınlanan haberlerin ardından, Yargıtay'dan istifa raporlarını isteyen Gelecek Partisi İl Başkanlığı, partilerinden son 15 günde sadece 12 kişinin istifa ettiğini açıkladı.

İl Başkanlığından yapılan kamuoyu açıklamasında, "Bursa kamuoyunda yer alan, "Gelecek partisinden CHP'ye katılan 750 kişi için tören" başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Gelecek partisi il başkanlığımıza her hafta Yargıtay tarafından gönderilen raporlara göre, son 15 günde istifa eden sayısı 12 kişidir. Yayınlanan fotoğraflarda, Yıldırım ilçe yönetimimizden 2 kişi, 1 kişi de Yıldırım Meclis üyesi adayıdır. İl yönetimimizden de 4 kişi vardır. Bursa kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.