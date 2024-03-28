Kırkpınar’dan Bayraklı’ya müjde: Fiyatları düşüreceğiz

Cumhur İttifakı Bayraklı Belediye Başkan Adayı Bilal Kırkpınar, Bayraklı Belediyesi sosyal tesis ve kafeteryalarını ziyaret etti. Belediyeye ait tesislerde çay, kahve, tost gibi hizmetlerin yüksek fiyatlarda olduğunu tespit eden Kırkpınar, belediyeye ait tüm sosyal tesis ve kafeteryalarda fiyatların en alt düzeye çekileceğinin sözünü verdi.

"EN AŞAĞI SEVİYEYE ÇEKECEĞİZ"

Sosyal tesislerin sayılarını da artıracağını belirten Kırkpınar, "Bayraklı belediyesine ait sosyal tesis ve kafeteryalarımızı ziyaret ettim. Ne yazık buralardaki rakamlar ve masraflar yüksek durumda. Biz bu sıkıntının farkındayız. Buralardaki rakamları en aşağı seviyelere çekeceğiz. Kar amacı gütmeden aynı zamanda sosyal tesis ve kafeteryalarımızın sayısını da artıracağız" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR KAR AMACI GÜDÜLMEYECEK"

Sosyal tesis ve kafeterya sayısının da artırılacağını dile getiren Kırkpınar, "Belli yerlerde Pazaryerlerimizin üst kısmını sosyal tesis ve kafeteryalara dönüştüreceğiz. Buralardaki çay, kahve ve diğer masraflar minimum düzeyde olacak. Çünkü hiçbir kar gütmeyeceğiz." diye konuştu.