Kirli ittifak, bu kez Balıkesir’de deşifre oldu

HP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın'ın ekibindeki Birsen Temir Saraç'ın, DEM'li Pervin Buldan ve Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ile olan samimi fotoğrafları ortaya çıktı. Akın, seçim kampanyasında görev verdiği Birsen Temir Saraç'ın da 1 Kasın 2015 Genel seçimlerinde Aydın'da HDP'den 2'nci sıra Milletvekili adayı olduğu ortaya çıkmıştı. Akın, İvrindi ilçesinde yaptığı konuşmada ise "Kim teröristlerle iş birliği yapıyorsa şerefsizdir. Onlara da, onlara destek verenlere de hiç yakın olmadım. Olmaya da niyetli değilim" demişti.