Okulda temizlik malzemelerini birbirlerine karşı kullanan öğrenciler zehirlendi!

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okulda yaşanan olayala ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi. "Sur ilçesindeki Şehit Üsteğmen Fehmi Taşkın Ortaokulu 6/B sınıfı öğrencileri, bugün 4'üncü ders saatinde okul idaresinden izinsiz ve habersiz olarak okula temizlik malzemesi getirerek teneffüste sınıfı temizlemeye çalışmışlardır. Nöbetçi öğretmen olaya tanık olduğunda temizlik malzemelerini toplatmış, okul idaresine gerekli bilgilendirmede bulunmuştur."

14 ÖĞRENCİ ZEHİRLENDİ

Öğrencilerin yapılan temizlik sırasında duvarlara ve birbirlerine deterjan sıktığı belirtilen açıklamada, "Boğaz ağrısı, öksürük, karın ağrısı, mide bulantısı gibi zehirlenme belirtileri göstermeye başlayınca okula ambulans çağrılmış, 14 öğrencimiz hastanelere sevk edilmişlerdir. Hastanelerde ayakta yapılan tedavilerinin ardından öğrencilerimiz velileri kontrolünde taburcu edilmektedir. Ayrıca hiçbir öğrencilerimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır" denildi.