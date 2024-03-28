SON DAKİKA | Emniyet ve Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine darbe! 41 ilde NARKOÇELİK-9 operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; 565 ekip, 1.602 personel ve 28 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla İzmir, Samsun, Şanlıurfa, Ankara, Şırnak, Tekirdağ, Malatya, Isparta, Sakarya, Gaziantep, Antalya, Balıkesir, Bursa ve Adana olmak üzere 41 ilde operasyonlar düzenlendi.

Narkoçelik-9 operasyonlarında; 1 ton 43 kg uyuşturucu madde ve 387 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi | Video



Bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;

"İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda; 65 kilo skunk, 131 kg metamfetamin, 199 bin 370 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 7 sokak satıcı yakalandı.