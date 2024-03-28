Soydan: Sandığa gidelim, Mersin geleceğini değiştirelim

Seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla buluşmaya sürdüren Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, "Sizlerin heyecanı ve sevgisi bize ilham veriyor, dualarınız, destekleriniz bizi güçlü kılıyor. Hepinize minnettarız. Bizim yolumuz kardeşlik, hak, hakikat yolu. Bizim yolumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur. Bizim yol arkadaşlarımız sizlersiniz. 1 Nisan sabahı yeni umutlarla güzel günlere merhaba diyeceğiz" dedi.

"Bizim bu şehre sözümüz var"

Serdar Soydan, Mersin'in sorunlarına da dikkat çekerek, "Biz yola çıktığımızda kentin dört bir köşesine hizmet götüreceğimizi ifade ettik. Ayırmadan, ayrışmadan, canla başla geleceğimizi söyledik. Bizim bu şehre sözümüz var, yeminimiz var. Cumhur İttifakı olarak, birliğin gücü ile her yerde yılmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

"Artık bu kent Cumhur İttifakı belediyeciliği ile tanışmalıdır"

Mersin'in değişime ihtiyacı olduğunu belirten Soydan, "Şehrimizin kalkınması adına her alanda var gücümüzle çalışacağız. Artık bu kent Cumhur İttifakı belediyeciliği ile tanışmalıdır. 31 Mart'ta bunu başaracağız ve hep birlikte kazanacağız" dedi.